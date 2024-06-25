掛頸手提風扇變炸彈日本爆47宗｜隨著夏季的到來，掛頸風扇和手提風扇因其便攜性和高效能成為了許多人的必備品。然而，這些小型電器在帶來涼爽的同時，也潛藏著不少安全隱患。特別是在使用不當或產品質量不佳的情況下，這些風扇可能會引發嚴重的事故。本文將詳細探討掛頸風扇和手提風扇的潛在安全隱患，並提供一些安全使用的建議。



潛在安全隱患

最近，日本的尼崎市消防局和產品技術評價機構（NITE）發出警告，提醒消費者在使用掛頸風扇和手提風扇時需特別小心，避免使用不當導致爆炸和火災事故。這些警告在網上隨即引發廣泛關注，讓用家重新審視這些便攜風扇的安全性。

首先，掛頸風扇和手提風扇內部通常都配備了鋰離子電池。這些電池雖然能提供長時間的供電，但在受到強烈撞擊或過度充電時，可能會變形或損壞，從而引發短路或爆炸。尼崎市消防局在其官方Instagram帳號上發布了一段視頻，展示了一個掛在假人頸上的掛頸風扇爆炸的情景，警示用家這些風扇在使用過程中的潛在危險。

NITE 的實驗數據顯示，從2019年到2021年，共有47起因掛頸風扇和手提風扇引發的事故報告。這些事故多數是由於風扇掉落或受到強烈撞擊導致內部電池受損，進而引發火災或爆炸。

跌落地唔檢查就用好危險

使用不當是這些風扇發生事故的主要原因之一。很多人在使用這些風扇時，會不小心將其掉落或受到撞擊，而並未意識到這會對內部電池造成多大的損害。此外，過度充電也是一個常見問題。許多用家習慣將風扇過夜充電，這樣會導致電池長時間處於高壓狀態，增加發熱和爆炸的風險。

另一個原因，是購買來源不明的產品也會增加風險。許多用家在網絡上或街邊購買便宜的掛頸風扇和手提風扇，這些產品可能沒有經過嚴格的質量檢測，甚至可能來自不明來源。一旦產品出現問題，用家難以找到售後服務，這也增加了使用風險。

+ 5

安全使用貼士

為了降低使用掛頸風扇和手提風扇的風險，用家應選擇有信譽的品牌和供應商購買產品，確保產品具有安全認證和質量保證。特別是在網購時，應確認賣家的聯繫方式和售後服務保障，以便在發生問題時能夠及時聯繫解決。

其次，在使用風扇時應避免將其掉落或受到撞擊。如果風扇不小心掉落或受到強烈撞擊，應立即停止使用，並檢查電池是否有變形或損壞的跡象。若發現異常，應聯繫製造商或專業維修人員進行檢查和處理。

在充電方面，應避免過度充電。建議使用原廠提供的充電器，並遵循說明書上的充電時間指示。不要將風扇連接充電器過夜或長時間不間斷充電，以避免電池過熱。

👇👇消委會 12 款循環扇測試結果👇👇

+ 10

另外，使用風扇時應避免在過高溫環境下使用或存放，這樣可以減少電池過熱的風險。在不使用風扇時，應將其存放在陰涼乾燥的地方，避免陽光直射和高溫環境。若在使用過程中發現風扇發熱異常、冒煙或發出異常聲音，應立即停止使用，並迅速將風扇移至安全地點，避免火災或爆炸的發生。

資料來源：IG＠amagasaki.119.fd