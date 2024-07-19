iPod 作為 Apple 曾經的人氣產品，就算到現在也有很多果迷推崇。近日，第三方廠推出一款名為「TinyPod」的 Apple Watch 保護殼，竟可將 Apple Watch 變成 iPod，更復刻了當時風靡全球的滑動滾輪控制設計。



TinyPod 功能

TinyPod 設計簡單卻充滿懷舊感元素，讓用家能夠重溫 iPod 美好時光的同時，充分利用了 Apple Watch 的現代功能。安裝步驟簡單，只需將 Apple Watch 的錶帶拆下，再嵌入 TinyPod 保護殼，立即變身為迷你 iPod。

其官網分享，使用具網絡功能的 Apple Watch 更能發揮 TinyPod 便利性。可以在不帶手機的情況下，進行通話、收發信息、進行無線支付和聽歌，真正體現了極簡主義的生活方式。同時，TinyPod 最大的特色，是復刻了滾輪設計，能夠滑動滾輪物理驅動 Apple Watch，如果有震動回饋就更完美。

TinyPod 有機會爆紅原因

用家對手機更依賴越發嚴重，甚至影響到日常生活，因此有部分人決定改用傳統手機，以脫離手機依賴。TinyPod 的出現，無疑為那些希望在不完全依賴手機的情況下，保持基本功能的用家提供了一個的選擇。不僅能滿足用家的懷舊 iPod 的情懷，還能提供實用的功能。

資料來源：TheVerge