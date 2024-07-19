小米家電7月新品｜智能寵物餵食器2、氣炸鍋、閱讀燈、電競顯示器｜小米除了推出手機，家電類產品的性價比亦相當高，今日Xiaomi發表了6款全新「生態鏈產品」，種類相當多，家人與寵物的家居生活都一一照顧。



Xiaomi 智能寵物餵食器 2 及 吸濕盒

反應不俗的 Xiaomi 智能寵物餵食器推出2代，智能食艙容量加大至5L，足夠一隻貓主子30日食量，機面有高清LED屏幕顯示供料器狀態以及碗中食物重量。更重要是備有內置電池，就算停電或甩電掣亦可自身供電兩星期。食物艙有三重密封保持食物乾燥新鮮。機身內有可更換的吸濕盒，定時更換以確保寵物食糧乾燥新鮮，而Mi Home App亦會提醒你吸濕盒更換期限，貓奴更安心。主機$449／吸濕盒$39

Xiaomi 智能寵物餵食器 2｜主機$449／吸濕盒$39

Xiaomi 智能氣炸鍋 4.5L

內置圓形風道，360°對流令食物受熱均勻，具備NTC智慧溫控技術，確保烘烤過程中精確的溫度控制，防止食材因溫度問題，出現燃燒或未煮熟的情況。內置100 多種智能食譜，並可以Mi Home/Xiaomi Home追蹤食材和烹飪進度。$399

Xiaomi 智能氣炸鍋 4.5L｜$399

Xiaomi 保溫壺 1.8L

1.8L內置316L 不銹鋼內膽，雙洩壓結構設計、多層材料真空絕熱，可保溫長達12小時， 6小時可使水溫超過75℃。夏天需要飲熱水的情況較少，想慳電的話可以多買一個保溫壺，與家中的電熱水壺共同使用，煲好的熱水轉到保溫壺儲存，有需要才駁電再煲，更加節能。$129

Xiaomi 磁吸閱讀燈

擁有RG0藍光傷害風險等級的36cm長燈頭，具備150lm 廣角光源及25°上下調節，柔和的光線，不易傷害眼睛。內置2000mAh大容量電池，最大亮度下可使用 4.5 小時加上磁吸設計，方便在家中隨處用。$89

Xiaomi 磁吸閱讀燈｜$89

Xiaomi 室外攝影機主機

用作室外CCTV錄影使用的「室外攝影機主機」，使用米家安全客製化晶片（MJA1），加強資料傳輸安全性，並可同時連接4台攝影機（型號：BW300、BW500），同步連接、儲存。內置聲音警報，當室外偵測到警報事件時，會及時通知室內警報，支援本地SD卡高達256GB雲端存儲，並可使用固網或無線連接，確保攝影機網路連線穩定。$169

Xiaomi Mini LED 電競顯示器 G Pro 27i

這款新27吋電競屏幕有2560 X 1440 QHD 畫質及 180Hz 高更新率，支援99% DCI-P3、100% sRGB 寬廣色域 和 97% Adob​​e RGB 覆蓋率，擁有全陣列Mini LED 背光技術，1152分區，HDR1000明暗細節以及1ms 迅速反應，支持支援德國萊茵 TÜV 認證的低藍光模式，護眼舒適。$2,399

小米之家專賣店、小米官網有售