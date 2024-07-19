早前紅磡一單位發生火警，期間傳出爆炸聲並冒出黑煙。根據消防調查發現，起火原因疑與風扇短路起火有關，發現肇事風扇旁放置了一瓶易燃氣體，或加劇了起火風險，使用風扇時要留意以下禁忌避免意外發生。



針對今次的起火事件，在使用電風扇等家電時，應避免在其附近放置易燃易爆物品。例如，在此次事件中，風扇旁放置的 WD40 潤滑油就增加了火災的風險。WD 40是一種常見的潤滑劑，但其成分易燃，應遠離熱源和電器，萬一電器、電線短路，這就有機會變成助燃劑。

電器短路是引發家居火災的常見原因之一，尤其是像電風扇這類日常使用頻繁的電器。短路通常由兩大因素引起。首先，電線外部的絕緣層如果破損，裸露的銅線相互接觸就有機會引發短路，從而導致起火或漏電。另外，內部銅線如果被壓至半折斷狀態，電阻值就會上升，這會導致電流流經此處時過熱短路，因此應小心留意電線的狀況，不應有重物壓住電線。

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為了預防電風扇引起的火災和觸電事故，機電工程署曾分享使用電風扇的安全須知。電風扇擺放的地方應有足夠空間，以便其能自由擺動和散熱。同時，應避免讓物件捲入電風扇內，以防超載過熱。此外，應注意電風扇保護罩的設計不易鬆脫或被拆除，防止小孩將手指或異物穿過保護罩。

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定期清潔電風扇也是一個重要的預防措施。用家應按照說明書指示進行清潔，防止摩打積聚過多污垢，影響散熱效果。如果發現電風扇運作不正常，如噪音、震動過大或有異味，應立即停用並進行維修，以確保安全。