帶手提風扇去旅行要注意｜暑假外出旅行，如果去一些與香港天氣相約的地方，如台灣、日本、泰國等，在執行李時都會把手提風扇（風扇仔）放入列表中，以免在景點觀光時汗流浹背影響心情。可是，如果正打算帶手提風扇上機的話，就要注意該產品使用鉛酸電池，還是鋰電池。



台灣桃園國際機場在暑假開始時，在官網發出通知提醒旅客，禁止託運和手提攜帶手提風扇(含有鉛酸電池)上機，並強調行動電源需隨身攜帶，而打火機限隨身攜帶一個，刀剪工具類（例如：剪刀、美工刀及瑞士刀等）、高壓噴罐類（例如：防狼噴霧等）等僅限託運。

為什麼鉛酸電池手提風扇唔帶得上機？

由於鉛酸電池較不穩定，有機會因為帶上機時的碰撞或氣壓，導致鉛酸電池損毀，引起短路或膨脹情況，甚至起火爆炸。另外，如安裝有鋰電池的手提風扇，即僅限手提上機，不得託運，與同樣使用鋰電池的手機、手提電腦一樣。台灣桃園國際機場指出，近一個月就在查獲了超過 4000 多件禁止物品，可見很多旅客都沒有留意有那些物件禁止帶上飛機。

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另外要提醒旅客，不要以為行動電源只要隨身就能帶上機，部分地區的機場會限制電池容量上限，如中國民用航空局規定，旅客嚴禁攜帶定額能量160Wh（約32000mAh）以上的行動電源上機。

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而很多人會帶去旅行的直髮夾，根據日本在 2019 年修訂的指引，如果直髮夾的鋰電池不能分開取出的話，不管是寄艙，或者手提行李也不能攜帶。如果是可以把鋰電池取出，即要把電池放在手提行李內。大家執行李時一定要多加注意，否則有機會要把家電扔在機場。

資料來源：桃園國際機場