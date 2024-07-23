WeChat Pay HK 北上消費優惠｜暑期去旅行，內地應該是不少人現在的 Top 3 選擇，為配合港人北上消費，WeChat Pay Hk 和雲閃付都推出內地電子消費優惠，App 內拎逾 $400 現金券、滴滴出行、美團優惠卷，無論搭的士定「食好西」都可以享受更優惠的價格。



WeChat Pay HK優惠

即日起至9月15日，只要透過WeChat掃描內地合作商場或商戶內的活動海報二維碼，即可領取超過 $400 的獎賞，包括領取最多6張總值 $30 的夏季內地消費連環賞，以及新用戶專享總值 $38 的內地消費專屬優惠券。

另外，WeChat Pay HK 與滴滴出行、美團合作，可以在App內拎總值 ¥295 的滴滴出行優惠券，搭的士支付時使用；在「跨境遊」頁面，亦可領取總值 ¥88 的美團團購優惠券，總共包含8張優惠券，覆蓋餐飲、娛樂、親子樂園、健身按摩、電玩遊戲等範疇。

WeChat Pay HK 優惠券領取方法：

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雲閃付優惠

除了 WeChat Pay HK 優惠活動外，即日起至 8 月 16 日，只要使用中銀信用卡、中銀雙幣卡及中銀聯營卡，或中銀雙幣卡，以Apple Pay或雲閃付在美團或大眾點評App上消費，單次消費達到$10，即可獲得$10現金回贈，最高回贈 $60。