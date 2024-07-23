Vision Pro配件實測｜Apple Vision Pro上市以來，各種配件也陸續推出，為果迷提供更多元化的使用體驗。今次記者重點評測兩大Vision Pro配件：Belkin電池扣以及Zeiss鏡片，同時也會與淘寶售賣的第三方鏡片作一比較，讓大家在選購時有更清晰的概念。



Vision Pro必用配件之一：Belkin電池扣

記者出差時帶埋Vision Pro工作，某一些配件必需配備。

先說說這款Belkin Battery Holder for Apple Vision Pro（Belkin電池扣 for Vision Pro）。這款配件設計簡約大方，與Vision Pro的外觀可說是絕配。使用上也十分簡單，只需將Vision Pro原裝電池「啪」一聲扣入電池殼即可。電池殼的保護性做得頗為不錯，外置的長掛繩還能讓你將電池掛在腰間或其他自己舒適的位置。

多用途電池扣十分實用

Belkin的心思還不止如此，電池殼上還特意設計了電線夾，方便將Vision Pro的連接線固定在衣服上，避免晃來晃去。此外，電池殼背面還有一個大力夾，可以靈活地將其扣在褲頭等部位。整體而言，Belkin這款電池扣定價399港元，從做工用料到實際體驗來看，性價比還是相當高的。

Zeiss鏡片 vs 淘寶鏡片 大比併

Vision Pro的Zeiss鏡片價格十分合理

接下來談談令人關注的鏡片選購問題。Vision Pro標配的Zeiss鏡片中，客制化老花鏡售價為749港元，而近視、遠視、散光鏡片則統一定價1149港元。相比之下，淘寶上的第三方鏡片價格約在300-400港元左右，同樣支持客制化。那麼，這兩者在實際使用中到底有何區別呢？

作為一名深度近視+散光用家，記者分別訂製了Zeiss和某淘寶店的兩副鏡片進行對比。首先在安裝體驗上，Zeiss鏡片憑藉強大的磁吸功能，可以牢牢吸附在Vision Pro上；而淘寶鏡片的磁吸效果則遠遜色，稍一碰撞就容易脫落。

只需要攝下QR Code便可以簡單地設定鏡片操作

更關鍵的區別在於軟件適配。Zeiss鏡片內置了專屬晶片，通過Vision Pro上的簡單設置，即可輕鬆啟用各項功能。而淘寶鏡片由於缺乏晶片，無法在系統中進行任何設置調整。

儘管兩款鏡片在光學矯正上的表現都很準確，但在進階功能的體驗上差距明顯。搭配Zeiss鏡片，Vision Pro的眼球追蹤和Optical ID功能都能完美運作；而淘寶鏡片卻連基本的眼球追蹤都無法準確執行，更別提Optical ID了。即便使用打孔鏡片「曲線救國」，勉強啟用單眼追蹤來「欺騙」系統，可是用家的視覺體驗也會大打折扣。

原裝鏡片才順利使用到Optical ID。

綜合來看，花上千元購買Zeiss原廠鏡片，無疑是一項十分值得的投資。相比之下，三四百元的淘寶鏡片雖然能勉強使用，但諸多不便和眼睛的疲勞感，實在讓人難以接受。對於Vision Pro這樣一款面向未來的創新產品，配件的選擇還是不要太過貪圖便宜為好。