iPhone SE 4改用OLED螢幕！升級6"大尺寸螢幕　A18晶片玩到AI？

Apple 最高性價比的產品之一，iPhone SE 最近流出令果迷驚喜的傳聞，iPhone SE 4 應會帶來顯著的升級，包括使用大尺寸的 OLED 螢幕和48MP 相機，讓這款本來就深受果迷歡迎的機款，更具吸引力。



iPhone SE 4的傳聞規格

微博用家@i冰宇宙透露，iPhone SE 4 有望在2025年春季推出，傳聞將配備 6.06 英寸的 OLED 螢幕，這將是 SE 系列首次採用 OLED 技術，相較於目前的 LCD 螢幕，將提供更好的顏色表現和對比度。螢幕刷新率將維持在60Hz，不過升級 OLED 已是在中低價機款中非常突出的了。

性能方面，iPhone SE 4 預計將搭載 A18 芯片，帶來顯著的性能提升，有機會能支援 Apple Intelligence。此外，記憶體（RAM）可能會提升至 6GB 或 8GB，將進一步增強 手機的流暢性和反應速度。

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連鏡頭都升級！

攝影方面，iPhone SE 4 將配備單顆 48MP 的後置鏡頭，目前 SE 3的 12MP 鏡頭完全無法比擬。設計方面，iPhone SE 4 將採用類似 iPhone 14 的設計，取消傳統的Home掣，取而代之的是窄邊框螢幕，並在螢幕頂部設有劉海以容納 Face ID 模組。機身材質將採用鋁合金框架，提高耐用性，同時減少了重量。

配備 Face ID 意味 SE 系列首次引入面部識別技術，解鎖手機和進行支付上更加方便。連接方面改用 USB-C ，與最新的 iPhone 型號一致，助於統一充電和數據傳輸接口。傳聞 iPhone SE 4 的價格將落在 499 美元至 549 美元之間，價格增幅主要是由於 OLED 螢幕、A18芯片和更高像素的鏡頭等硬體升級所帶來的成本增加，不過仍然不失是高 CP 值的選擇。

資料來源：微博@i冰宇宙