傳首款iPhone摺機將在2026年問世　細摺揭蓋摺屏設計會似這機？

關於傳聞已久的 Apple 摺屏版 iPhone，近日又有最新消息流傳，據媒體引用自產業鏈資訊，之前盛傳先推摺屏 iPad 策略，或可能隨新近摺屏手機飛速發展所影響，而打算將摺屏 iPhone 的發佈步伐提速，並有機會最快在 2026 面向市場。



相關消息來自美媒 The Information 日前引述知情人士資訊，指 Apple 將可能加快自家摺屏手機研發步伐，務求最早能在 2026 年有成品推出市場，比更早時份流傳 2027 年推出計劃早上一年。

iPhone的摺機，會是這樣嗎？（x）

另一外面，台灣 Digitimes 付費頻道文章資訊就指 Apple 已選擇好首款摺屏手機方案，並傳聞已在今年跟 Samsung 簽署了屏幕面板同合，按慣例兩年研發時間剛好與 2026 推出時間表說法肳合。

iPhone摺機應保留著傳統風格吧？（x）

至於傳聞中首款摺屏版 iPhone 訊息，據台媒引述 The Information 報導，裝置內部代號將為 v68，預計用上兩年時間研發且維持 iPhone 基本設計風格，包括機身體積以至可視面積等。

iPhone的摺機，坊間有不同的遐思：

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iPhone的摺機版會似Samsung Galaxy Z Flip6？（samsung）

外觀上首款摺屏 iPhone 將採用「細摺」揭蓋摺屏設計，加上採用三星可摺疊屏幕面板，可預期屏幕開展畫面色調風格或將頗近似後者早前推出的 Galaxy Z Flip6（上圖）摺屏手機。

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