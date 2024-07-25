iPad mini 7今年底終於出？焦點規格曝光　兼容Apple Pencil Pro

iPad mini 7消息｜iPad mini 7 有別於其他 iPad 系列，就算硬件性能比較基本，但仍能吸引不少果迷入手。已經兩年多未推出新款的 iPad mini，近日傳出有機會在今年年底推出，而且將帶來多項顯著升級。



升級A17仿生晶片 支援AI功能

iPad mini 7 預計將搭載 A17 仿生晶片，這將使其效能大幅提升。當前的 iPad mini 6 使用的仍是 A15 仿生晶片，已落後目前的款式太多代。A17 仿生晶片與 iPhone 15 Pro 系列使用的晶片相同，代表將能夠支持 Apple Intelligence 。此外，今年推出的 Apple Pencil Pro 觸控筆也有望與 iPad mini 7 兼容，進一步提升使用者的創作體驗。

升級Liquid Retina LCD 螢幕

當前 iPad mini 6 配備 8.3" Liquid Retina 螢幕，可是剛推出時就爆出有「果凍」問題。因此，Apple 可能會在 iPad mini 7 上使用更高品質的 LCD 螢幕，以解決「果凍」問題。雖然有傳聞稱 Apple 可能會在 iPad mini 上加入 ProMotion 技術，但目前最新的iPad Air 6 並未採用 120Hz 高刷新率螢幕，因此 iPad mini 7 的刷新率可能依然維持在60Hz。

+ 7

與新款 iPad 一樣，iPad mini 7 的前置鏡頭將改為橫向設計，這將使 FaceTime 和視頻會議更加方便。同時，這款設備也將支持人物居中功能，提供更好的視頻通話體驗。支援 Wi-Fi 6E 和藍牙 5.3 技術，這將帶來更快速和穩定的網路連接。這兩項技術已經在 iPad Pro 和 iPad Air 6 上使用，因此在 iPad mini 7 上加入這些技術也在情理之中。

消息指，iPad mini 7 將有 4 隻顏色選擇：紫色、星光色、粉紅色、太空灰色，多色的設計類似 iPad Air 和 iMac，讓果迷有更多選擇空間。