酷熱天氣感到熱的不只是你、我，連手機都在猛太陽下被晒的燙手。手機過熱輕則拉低運作效率，重則有機會損耗電池、零件，因此用家使用各式各類的降溫方法，幫過熱手機盡快降溫。可是，一些市面上的降溫神器、「土炮」的降溫方法，原來有機會令手機損耗。



手機點解會發燙 Lag 機？

高溫天氣是導致手機過熱的主要原因之一。以 iPhone 15 Pro 為例，其鈦金屬外殼雖然導熱性較高，但在長時間暴露於高溫環境下，手機仍會發熱。手機在高溫下運行時，會觸發自身的保護機制，從而自動降低屏幕亮度以減少耗能，避免手機進一步升溫。

手機在高溫下運行時，會觸發自身的保護機制

為手機降溫別亂來

面對手機過熱，一些用家嘗試使用冰貼、冰袋等方法為手機降溫。雖然這些方法在短時間內可能有效，但實際上存在較大的風險。手機生產商普遍不建議使用第三方降溫用品，因為無法保證其對手機設備的安全性。例如，內地有網友表示用冰袋幫手機降溫，結果導致手機主板入水；更因為屬人為損壞，需要自費修理。

中國手機公司vivo客服也曾出文解釋，當手機溫度較高時，突然貼上冰塊或退熱貼，可能導致手機內部水蒸氣凝結，形成水滴，進而影響電子零件的正常運行。Apple 官網也強調，由於鋰電池過冷或過熱都不利於其正常工作，使用冰袋等方法會使電池中的化學物質無法正常運作，因此不建議使用這些產品幫助手機降溫。

4招正確的手機降溫方法

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為了安全有效地幫手機降溫，避免將手機放在高溫封閉空間，如太陽直射的車內，以防止電池損傷。當手機過熱時，也應該馬上停止使用，將手機放置在溫度較低的地方，例如冰涼的鐵質桌面，讓其靜置3至5分鐘，這樣能有效降低手機溫度。

資料來源：快科技