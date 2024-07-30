洗衣機貼士！日專家教定期清潔防黴菌滋生｜洗衣機是日常生活中不可或缺的家電之一，但知道洗衣機用多久後，內部就會積累大量污垢和細菌，整個滾筒都會充滿黑色黴菌。如果不定期進行清潔，這些污垢不僅會影響洗衣效果，還可能對健康產生不良影響。日本 YouTube 頻道@おそうじダイアリー 的專家分享，洗衣機在使用數年後的污垢問題以及如何正確清潔洗衣機。



YouTube 頻道@おそうじダイアリー 分享，洗衣機在使用5～6年後，如果不進行任何保養和清潔，洗衣槽內部會積累大量的黑色黴菌和洗衣劑殘留。在洗衣過程中，潮濕環境容易滋生黴菌。這些黴菌會附著在洗衣槽的內壁和角落，特別是在洗衣後沒有完全乾燥的情況下。另外，洗衣劑和柔順劑在每次洗衣過程中可能無法完全被沖洗乾淨，長時間累積下來就會形成厚厚的殘留物。

如何防止污垢積累

為了防止洗衣機內部積累過多的污垢，定期清潔是必不可少的。おそうじダイアリー 建議每月定期使用洗衣槽清潔劑可以有效去除洗衣槽內的污垢。市場上有兩種主要類型的清潔劑：氧化性清潔劑和氯系清潔劑。

氧化性清潔劑對環境和衣物較為友善，利用泡沫分解固化的污垢。氧系清潔劑在清潔過程中會產生大量泡沫，有助於將污垢浮出。



氯系清潔劑：如果需要徹底去除黴菌，氯系清潔劑是更好的選擇。氯系清潔劑具有強效的殺菌和去黴功能。



建議兩種清潔劑交替使用，這樣可以達到最佳清潔效果。

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保持洗衣機乾燥

另外，每次使用洗衣機後，應打開洗衣機的門或蓋子，讓內部徹底乾燥，這樣可以減少黴菌的滋生。使用洗衣劑既，也要小心不要過量，不僅不會增加清潔效果，反而會增加殘留的風險。根據衣物的數量和髒污程度適量使用洗衣劑是保持洗衣機清潔的重要一步。

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維持洗衣機清潔的重要性

一部乾淨的洗衣機不僅能提高洗衣效果，還能延長洗衣機的使用壽命。定期的清潔和保養可以防止細菌和黴菌的滋生，保障家人的健康。因此，無論洗衣機是新買的還是已經使用多年，保持其清潔都是至關重要的。

資料來源：YouTube 頻道@おそうじダイアリー