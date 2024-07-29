PlayStation Portal港版推出｜等了又等，香港SIE終於公布PlayStation Portal決定於9月香港正式推出，售價$1,580。預購將於8月5日開始，感興趣的玩家記得留意以下詳情。



PlayStation Portal讓玩家能在掌上體驗PS5的遊戲樂趣。這款PS Portal遙控遊玩機結合了DualSense無線控制器的主要特色，包括自適應扳機和觸覺回饋等功能，為玩家帶來更真實的互動和沉浸感。8吋高清LCD螢幕以60fps的幀率呈現1080p的清晰畫面，呈現遊戲開發商精心設計的視覺效果，滿足玩家對畫質的期待。

對於與家人同住的玩家來說，PlayStation Portal是一款相當實用的設備。不再需要與家人爭電視打機，玩家只需透過Wi-Fi將PlayStation Portal連接到PS5主機，快速切換到掌上遊玩模式。暢玩已安裝在PS5上的相容遊戲，也能使用DualSense控制器操作。此外，PlayStation Portal還配有3.5mm音訊接口，方便連接有線耳機，享受身臨其境的遊戲音效。需要注意的是，PlayStation Portal目前並不支援需要使用PS VR2頭戴設備的遊戲，以及透過PlayStation Plus高級會員雲端串流的遊戲內容。但對於大多數玩家來說，這款設備仍然能提供出色的遊戲體驗。

官方指PlayStation Portal 預定2024年9月4日在香港及台灣推出，售價為$1580港元，8月5日起開放預購，包括本地零售商、PlayStation Authorized Dealer等開放預購。

可以直接高清串流PS5遊戲，隨身玩。（網上圖片）

其實PlayStation Portal雖然港版現在才推出，但水貨早已經在本地銷售，一般售價為1600-1800元左右不等，都比港版行貨昂貴一點。而且水貨並沒有保養，港行始終有信心得多，對PS Portal有興趣的玩家，不要錯過預購。