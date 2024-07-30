電線拖板安全貼士｜黃大仙屋邨洗碗機短路起火3人傷4鸚鵡亡 即睇電線拖板插頭安全貼士｜近日黃大仙有屋邨疑因洗碗機電線短路起火，導致3人受傷，4隻鸚鵡死亡。要避免意外發生，即睇電線插頭安全貼士。



洗碗機短路起火

早前黃大仙沙田坳邨順田樓有單位廚房冒煙起火，單位內3人被困報警求助，消防接報到場爆門救出被困男女，出動1條喉和1隊煙帽隊將火撲熄，經調查後初步相信洗碗機短路電線短路所致，事件中有4隻小鸚鵡因此死亡。

消防到場將火撲熄 (資料圖片)

電線短路安全預防貼士

當電線裸露的正負極直接接觸時，將可能會造成短路。(網上圖片)

當電線使用了一段時間後，可能有機會磨損甚至令電線外露，當電線裸露的正負極直接接觸時，將可能會造成短路，甚至產生漏電或電氣火花，使電器起火。另外，插頭的狀態也會影響安全，如插頭已經變色（嚴重發黃）或變形裂開，可能代表插頭已老化、氧化。如發現有以上兩個情況，也應趕快更換和停止使用。

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如電線或插頭異常發熱、散發焦臭味，甚至接觸電線或插頭時觸電，都反映出電線或插頭的的保護性能已經失效，就算能繼續為電器供電，但繼續使用下去的風險亦會越來越大，建議要立即更換。