iOS 17.6更新，iPhone用家必上｜Apple 今日（30日）發布了 iOS 17.6 版本，這次更新可能是 iOS 18 出來前的最後一個主要版本。雖然沒有 Apple Intelligence 功能，但 iOS 17.6 也具有不少實用的功能，包括充電安全警告、改善 iPhone 鬧鐘不響問題、漏洞修正等。



Apple News+ 睇到體育賽事資訊

iOS 17.6 中，Apple News+ 增加即時活動（Live Activity）的支援。用家可以在螢幕和鎖機畫面上實時關注正在進行的比賽和其他實時新聞。這項功能讓用家可以更方便地獲取最新資訊，而不必頻繁打開 App。同時，加入不同體育活動追蹤功能，最適合喜歡睇 NBA、英超等體育賽事的用家 。

訊息 App 安全性增加

手機每日都有收到來自不同地區的 SMS，當中不乏一些詐騙訊息。iOS 17.6 新增一個訊息辨識系統，允許用家過濾來自不同國家的不知名訊息。這對於經常收到垃圾訊息或來自國外騷擾訊息的香港用家來說，是一個非常實用的功能，能夠有效提升使用體驗和安全性。

升級 iPhone 維修模式

用家現時就算把 iPhone 送去維修，也能同時打開 Find My 功能，並透過 Find My App 將 iPhone 改為「維修狀態」。讓用家可以追蹤到手機的位置。

充電警告

當 iPhone 的充電孔入水時，iPhone 會提醒你偵測到入水，並要求稍後再嘗試充電。iOS 17.6 調整了警告提示，明確指出應先把充電線拔除，再讓 iPhone 和充電線風乾後，再重新充電。

修復 30 多項漏洞

iOS 17.6 一口氣修正了高達 30 項安全錯誤漏洞，Apple 更強調這些錯誤並未被利用，因此建議用家盡快更新 iOS 17.6，以免被黑客利用該漏洞入侵 iPhone。另外，也修正了藍牙耳機在某些配對情況下，無法正常輸出音效的 Bug。