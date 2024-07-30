動漫節東雲海｜被G Cup 身材耽誤的高達模型家、憑實力轉生百萬YouTuber｜動漫節去到星期日，有一位日本四眼妹「東雲うみ」穿上有點女僕服風的性感短裙上台舉行攝影會、fans迫爆全舞台，男男女女都爭住在台邊影相！不知情路過的人或者只看到她「胸懷大志」，實際上東雲3年前仍是個不太出名的水著女星，卻憑實力轉生成為一位擁有110萬追蹤的超高人氣YouTuber，過程非常勵志。



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動漫節2024｜香港動漫電玩節 ACGHK

日期：2024年7月26日（五）至7月30日（二）

時間：10:00 – 21:00 (7月30日 8pm關閉）

地點：香港會議展覽中心1號展覽廳

門票價錢：一般 $42｜小童 $20

01空間門票換購價錢*：一般 $37｜小童 $15

動漫節名家舞台在星期日有一位戴貓耳、眼鏡，穿女僕風透視紗裙的日本女星東雲海登台，除了為fans簽名，更舉行了一場有趣的攝影會，東雲在台上撫首弄姿，台下男男女女拿起相機手機影影影，萬人圍觀。究竟她是甚麼人？寫真女星？Cosplayer?

東雲海出席ACGHK2024

東雲海出席ACGHK2024

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被身材耽誤的高達模型師

東雲海（東雲うみ）3年前只是一名水著寫真偶像，一次在工作時接觸過高達模型後產生興趣，就決定開設YouTube頻道「うみちゃんねる【東雲うみ】」，穿上緊身小背心分享砌HG Z高達的過程，最初不少大男人高達迷都狠批她：「表面砌高達、其實係賣肉」、「唔使睇片都知冇料到啦」、「唔好侮辱高達」不過影片一邊被人鬧、一邊卻不斷賺views，一星期已經有幾十萬點擊，首條Z高達製作影片，如今已達530萬views。

東雲海（東雲うみ）因工作對高達產生興趣，決定開設YouTube頻道拍砌模型片。（うみちゃんねる【東雲うみ】截圖）

東雲在100萬追蹤紀念片中，也懷念起3年前開始拍片的往事。（うみちゃんねる【東雲うみ】截圖）

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東雲的確有賣性感，但她亦知道單靠女性肉體這類表面包裝，很快就會被後來者趕過。她是認真去學習、嘗試砌模型。由最初製作Z高達成功殺出血路後，她一直學習新技術：噴油、改裝、去到中期已經玩真空機製作1/100夜鶯立體外甲，紀念百萬追蹤時已經識設計原創的「東雲專用百萬式」巨型MA，技術和美感都不斷進步，更得到大量動漫界高人及廠商支持，成為全球無人不識的高達模型製作YouTuber，更有廠高推出東雲本身的人型模型。今次亦是Takara Tomy旗下玩具系列邀請她來港擔任一個模型改裝比賽的頒獎嘉賓。

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一個真正懂、真正喜歡模型玩具，得到男女老幼支持的美女，實在是可遇不可求，如今東雲已成功藉砌高達的人氣重新帶動自己身為水著女星、Cosplayer的各種事業。在各大玩具、遊戲展都有廠商請她當代言，工作排到滿滿。如果當初她被天生的身材「耽誤」，沒有跳出舒適圈開channel砌高達，大家未必可以在香港動漫節見到東雲老師。

東雲代言的Nuverse手遊新作《Earth: Revival》的Cosplay造型的Tifa山寨味太濃了。