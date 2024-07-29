死侍與狼人 x CASETiFY手機配件推出｜《死侍與狼人（Deadpool & Wolverine）》早前正式上畫，雖然不少人對此電影的評價褒贬不一，但對於不少MARVEL fans而言，單單可以看到死侍及狼人合作抵死演出，已經值回票價。而CASETiFY近日推出以漫畫《死侍與狼人》為主題的聯乘系列。將死侍和狼人之間獨特的幽默感和亦敵亦友的關係注入到一系列電子配件中，為一眾fans帶來驚喜。



CASETiFY的多款手機殼，包括強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼、鏡面手機殼、透明手機殼、強悍防摔支架手機殼、Bounce極強防摔手機殼和Ultra Bounce極強防摔手機殼等，均以《死侍》和《狼人》原著漫畫風格為靈感。而且這系列有iPhone、Samsung和Google的多個手機型號。

死侍與狼人 手機殼與手鏈

除了採用死侍和狼人角色印花圖案的手機保護殼外，粉絲們還可以選擇Deadpool面罩手機殼，讓手機化身成這位以幽默感著稱的超級英雄。而Comic Collage漫畫風格手機殼則生動地呈現了死侍和狼人之間亦敵亦友的共同場景。

+ 3

另外《死侍與狼人》聯乘系列還推出了多款配件，包括適用於AirPods和AirPods Pro的保護殼、Apple Watch錶帶、磁力無線充電器、平貼式指環支架、卡套支架、皮革卡套、充電器、手機背帶、MacBook和iPad保護套等。此外，還有兩款限量金屬鏈腕帶，分別飾有《死侍》或《狼人》的角色造型特別吊飾，為fans提供更多收藏選擇。