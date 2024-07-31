Chiikawa主題拉麵店東京限定開幕 多款特色餐牌+周邊 即睇點預約｜人氣動畫Chiikawa繼早前在名古屋開了拉麵主題店「ちいかわ拉麵 豚」之後，宣佈將於8月在東京開限定分店，屆時會有多款限定特色餐牌及周邊，即睇預約方法及詳情。



Chiikawa主題拉麵店｜ちいかわラーメン豚

人氣動畫Chiikawa以可愛的角色加上貼近現實的世界觀，近年俘虜了不少人的心。而劇中模仿日本「二郎系」拉麵店的「郎」，早前曾在名古屋開設了以「郎」拉麵店為概念的期間限定店「ちいかわ拉麵 豚」，小可愛、小八、兔兔一齊戴上頭巾扮成拉麵店員，自信得戚的表情可愛又帥氣。近日官方宣佈「ちいかわ拉麵 豚」8月開始會移師東京開分店！香港fans如果想去，就要留意了！快閃店與其他Chiikawa實體店一樣採用預約制，必須在到店前2日在Live Pocket-Ticket 網站抽籤入場。（下面有教學！）

Chiikawa主題拉麵店 (The Guest Cafe and Diner)

劇中的拉麵店「郎」是一個溫暖又勵志的空間，角色風獅因為熱愛「郎」拉麵店，不僅努力考取打工証成為拉麵店職員，更會在閉店後烹飪私藏食物，給遲來了的客人。甚至會在工餘時間以客人身份到店中體驗不一樣的「景色」。一個又一個貼近現實的溫暖瞬間都令粉絲對「郎」拉麵店鍾情萬分。

在拉麵店打工的風獅(Chiikawa)

Chiikawa主題特色餐牌

Chiikawa主題拉麵

Chiikawa主題拉麵店(The Guest Cafe and Diner)

拉麵店中的豚骨拉麵分別有三個份量：Chiikawa負責的是迷你盛、小八是小盛、大食兔Usagi自然是大盛，另外在8月23日至9月30日更有限定餐牌，會有飛鼠主題的中華冷麵。只要下單1碗就可以獲得相同主題的角色貼紙1張。

飛鼠主題中華冷麵(The Guest Cafe and Diner)

即睇拉麵贈品角色貼紙⬇

Chiikawa主題飲品

栗子饅頭主題「禁酒期間飲料」可樂(The Guest Cafe and Diner)

除了拉麵之外，更有多款不同角色主題的飲品，其中栗子饅頭主題的可樂包裝上寫著「禁酒期間飲料」十分貼合劇情，趣味萬分。除了栗子饅頭之外，更有三位主角包裝的烏龍茶；風獅主題的蜜柑汁；飛鼠主題的白梳打汽水；及生啤酒。只要下單1杯就可以隨機獲得角色卡牌1張。

即睇更多飲品餐牌⬇

即睇飲品贈品角色卡牌⬇

飲品贈品角色卡牌(The Guest Cafe and Diner)

Chiikawa拉麵主題店限定周邊

Chiikawa拉麵主題毛巾(The Guest Cafe and Diner)

只要光顧期間限定拉麵店即可以在現場購買限定周邊，每人最多可以購買2件同款商品，比如不同size的角色湯碗及飛鼠冷麵碟；另外更有Chiikawa圖案的冷飲杯及主題店的啤酒杯。除此之外亦有其他周邊包括毛巾及T裇等，粉絲不要錯過！

即睇Chiikawa拉麵主題店限定周邊⬇

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「ちいかわ拉麵 豚」東京拉麵主題店資料

「ちいかわ拉麵 豚」東京拉麵主題店

地點：東京都澀谷區宇田川町15-1 澀谷PARCO 百貨 地下1樓

開業期間：2024 年 8 月 23 日（週五）至 2025 年 5 月 6 日（週二）

營業時間：11:00 – 22:00（最晚入店時間 21:20；營業時間或因澀谷 PARCO 官方變動)

官方專頁：https://twitter.com/chiikawaramenSP

「ちいかわ拉麵 豚」拉麵主題店網上預約步驟

預約連結 登入即可預約，到店前2日於網站抽籤入場