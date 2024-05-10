2024日本出遊必備6個app 叫車 計劃交通路線時間 中文預訂餐廳｜日本乃是香港人熱門的出遊地點，不過出門在外人生路不熟，要知道當地有什麼美食及交通方式絕非易事，今次為大家推介6個日本旅行必備的交通及餐飲App，方便大家在日本旅行時計劃行程。



5月有不少人都會請假去旅行，當中很多人都會選擇去日本，不過出門在外人生路不熟，要知道當地有什麼美食及交通方式絕非易事，今次為大家推介6個日本旅行必備的交通及餐飲App，方便大家在日本旅行時計劃行程。

即睇日本旅行必備6個App🔽

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1.Japan Travel-乘換案內與旅遊規劃

Japan Travel-乘換案內與旅遊規劃可查看日本的公共交通系統資訊，提供詳細的列車、地鐵和巴士時間表，並可以計算最佳的換乘路線，只需輸入起點和目的地的站名或地址，就能找到最快捷和最方便的交通方式。

2.Suica App

Suica是日本的一種智能交通卡，類似香港的八達通，在Apple Wallet加入了Suica之後，可用於支付地下鐵、巴士、火車和一些商店和自動販賣機的費用。下載後只須在Suica App內就能管理和充值Suica卡，亦可透過app查看餘額、交易記錄和充值方式，方便快捷地使用公共交通。

3.日本的GO/計程車叫車APP

日本的GO/計程車叫車APP是一個日本的的士約車app，可以下單預約到附近的的士。只需輸入目的地或在地圖上選擇位置，app就會顯示附近的的士和預計車資，然後再預約車輛，app內更會追蹤司機的位置。

4.食べログ Tabelog

食べログ Tabelog是日本最大的餐廳評論平台，可以用來尋找附近的餐廳，並查看其他用戶的評論和評分。除了提供詳細餐廳信息，例如菜單、價格範圍、位置和營業時間之外。亦可透過app預訂餐廳，不過食べログ Tabelog目前只能在日本App Store下載，如果沒有日本Apple ID的用家，或者許使用網頁版亦方便。

5.Gurunavi ぐるなび

如果不會日文但又想輕鬆搜尋餐廳的話，可以選擇Gurunavi ぐるなび。Gurunavi ぐるなび同樣是日本流行的美食App，不同於食べログ Tabelog的是，Gurunavi ぐるなび可以選擇中文介面，更可以使用普通話或英語的代理預約餐廳，方便遊客使用。

6.tenki.JP

tenki.JP是日本氣象協會的官方天氣預報app，提供詳細的天氣信息和預報，包括降雨機率、溫度、風速等信息，這樣就可以按照天氣確保行程順利。