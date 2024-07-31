iOS 18 不僅為 iPhone 帶來眾多新功能，也對 AirPods Pro 2 耳機進行一系列升級。當中包括為手遊玩家帶來的遊戲音效升級，以及更方便的新操控方法。iOS 18、iPadOS 18 可說是為 iPhone、iPad、AirPods 等，Apple 各重點產品帶來全面升級。



1）頭部手勢控制

新的頭部手勢控制功能讓用家能夠通過簡單的頭部動作來操作 AirPods Pro。當接到來電時，可以通過搖頭表示拒接，點頭則是接聽。此外，這一功能還可以用於與 Siri 互動，通過點頭或搖頭來確認或拒絕 Siri 的請求。這一創新功能使得用家在不便使用語音或手部操作時，仍能輕鬆控制耳機。

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2）語音隔離

語音隔離功能旨在減少電話通話過程中的背景噪音，讓對方能夠更清楚地聽到用家的聲音。通過機器學習技術，AirPods Pro 能夠檢測並隔離風聲、車流聲、人聲等環境噪音，優先處理用家的語音。這一功能將對兩代 AirPods Pro 進行升級，使其在嘈雜環境下通話更加清晰。

語音隔離

3）適應性音頻控制

自適應噪音控制功能根據環境噪音的變化，自動調整主動降噪和音效輸出。此前，這一功能只有開啟或關閉兩種選擇，但在 iOS 18 中，這一功能將更具可調性，用家可以根據需要調整允許更多或更少的環境噪音通過，達到更好的聽覺體驗。

適應性音頻控制

4）個性化空間音訊適用於遊戲

個性化空間音訊功能已經應用於電影、電視節目和音樂中，利用 iPhone 的 TrueDepth 相機掃描用家的面部和耳朵，創建個性化的音頻配置文件。iOS 18 將把功能擴展到遊戲中，讓遊戲音效更加立體。遊戲開發者可以將空間音訊集成到他們的遊戲中，使玩家體驗到更加真實的聲音環境。這一功能不僅適用於 AirPods Pro，更適用於 AirPods Max 和第三代 AirPods。

個性化空間音訊適用於遊戲

5）遊戲語音品質提升

AirPods Pro 2 在遊戲中的語音聊天和串流方面有了明顯的提升。這包括動態頭部追蹤和支援 16-bit 48kHz 音訊，使得遊戲中的語音交流更加清晰和同步。

6）降低延遲

Apple 表示，AirPods Pro 在 iOS 18 中將提供有史以來最佳的無線音頻延遲表現。改善延遲意味著用家在遊戲中的操作與聽到的聲音幾乎無同步，提供更快的反應時間和更佳的遊戲體驗。

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