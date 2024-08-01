iPhone並非越新越穩定！？這代手機被果粉捧上神檯！續航力超強？｜每年Apple出新iPhone都會吸引一大堆果迷換機，不過新日有網民在網上分享，感覺iPhone並非越新越好用，反而「這代」iPhone更穩定。



iPhone並非越新越穩定？

作為一個果迷每年最期待的莫過於出新iPhone，不過近日有網民在網上討論，指感覺iPhone 13效能十分穩定，此帖一出引來大批網民討論，並把某代iPhone封為iPhone王者！

網民狂Dcard上表示認為iPhone 13是最好用的機

大部份人指iPhone XR更耐用？

下面有網民開始討論紛紛投票自己認為最好用的機。而大部份人都投iPhone XR一票，指即使用了3至6年，電池健康度仍能維持78至90%，表示「我覺得是iPhone XR，用了3年半電池健康度還有90％」、「iPhone XR 從上市用到現在約6年，還是很好用。」有人更秀出截圖容量高達91%。

iPhone XR是不少網民評為最好用、穩定的手機

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手機電池保養貼士

想手機更耐用，電池絕對是其中一個重要因素。MacRumors 建議用家定時檢查電池健康度，如低過 80% 就可以考慮去 Apple 更換電池。使用時，亦可留意電量在20%-45%左右及時充電，不要等電量過低才充電，盡量延長電池的壽命。

即睇6個保養iPhone電池小技巧⬇