iPhone 16、16 Pro實機照曝光｜ iPhone 16 系列如無意外會在9月發表，發布日逐漸逼近、各種傳聞爆料層出不窮。近日，知名爆料人Sonny Dickson 再度出手，在 X 展示了三款據稱 iPhone 16 Pro 的新色實體機，包括經典的黑色版本，以及五款 iPhone 16 CAD 機。這一消息無疑讓許多期待已久的果迷興奮不已，因為真正的黑色機在市場上一直擁有非常多粉絲。



黑色、白色和灰色版本曝光

Sonny Dickson 曝光的實體機圖片中，可以清晰地看到三款顏色：黑色、白色和灰色。與現有的 iPhone 15 Pro 相比，這次的黑色似乎更深，更接近真正的黑色，而非之前的黑色鈦金屬。

根據知名分析師郭明錤和其他爆料者的消息，iPhone 16 Pro 將提供黑色、白色或銀色、灰色或稱為「自然鈦金屬」的版本，此外還可能有一款取代藍色鈦金屬的新顏色—玫瑰或玫瑰金色。然而，Sonny Dickson 曝光的圖片中並未出現這款備受關注的玫瑰色 iPhone 16 Pro。

新工藝帶來更亮澤外觀

有傳聞指出，Apple 將採用改良的鈦金屬著色工藝，使得 iPhone 16 Pro 具備更光亮的外觀。相比 iPhone 15 Pro 的拉絲鋁合金表面，iPhone 16 Pro 的表面處理將更加光滑，類似於早期使用的不鏽鋼材質，但同時更加耐刮。這樣的改變不僅提升了外觀的質感，也增強了設備的耐用性。

iPhone 16 五款顏色登場

Sonny Dickson 同時曝光了 iPhone 16 模型機，iPhone 16 其中一個最大的改動是回歸使用垂直排例的鏡頭，以支援空間影片的拍攝功能。五款模型機反映了新機將有白色、黑色、藍色、綠色和粉紅色，與郭明錤先前提到的顏色完全一致。換句話說，iPhone 15 移除了的白色，將會在下一代回歸。

資料來源：X@Sonny Dickson