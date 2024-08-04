iOS 17.6電池續航力測試｜iOS 17.6 作為 iOS 18 推出前的最後一個版本，推出了多個焦點功能，更一口氣修正高達30個漏洞。YouTube@iAppleBytes 測試 iOS 17.6 的電池續航力，卻發現多款 iPhone 電池續航力都有下降的情況。



iOS 17.6 焦點功能

iOS 17.6 中，Apple News+ 增加即時活動（Live Activity）的支援，加入不同體育活動追蹤功能，在螢幕和鎖機畫面上實時關注正在進行的比賽和其他實時新聞，最適合喜歡睇 NBA、英超等體育賽事的用家 。

iOS 17.6 新增一個訊息辨識系統，允許用家過濾來自不同國家的不知名訊息。這對於經常收到垃圾訊息或來自國外騷擾訊息的香港用家來說，是一個非常實用的功能，能夠有效提升使用體驗和安全性。

iOS 17.6 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13﹑iPhone 15，６款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17.6 版本下電池使用情況。

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測試發現，高達 5 款 iPhone 的電池續航力都下降，包括：iPhone SE 2020（減少6分鐘）、iPhone 11（減少23分鐘）、iPhone 12（減少8分鐘）、iPhone 13（減少25分鐘）、iPhone 15（減少19分鐘）。當中只有 iPhone XR 電池續航力上升 19 分鐘。

很多用家會會覺得，iOS 17.6 會令 iPhone 的電池續航力下降，因此不升級反而更好。事實並非如此，雖然 iOS 17.6 會影響電量，但一口氣修正了高達 30 項安全錯誤漏洞，Apple 更強調這些錯誤並未被利用，因此建議用家盡快更新 iOS 17.6，以免被黑客利用該漏洞入侵 iPhone。