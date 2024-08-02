巴黎奧運掀動漫熱！日本隊《排少》曲慶祝、巴西選手火影結印發球｜不少年輕運動選手，小時候接觸運動的初衷都是因為日本的運動漫畫／動畫，近年亦見到愈來愈多選手在賽場中表達他們對動畫的愛。今屆巴黎奧運賽事中，就有巴西排球員在發球前使出《火影忍者》結印，日本男排隊勝出時，場內更播出《排球少年!!》主題曲慶祝。



日本排球勝利播排少主題曲

日本男子排球隊近日對戰阿根廷時成功擊敗對手，獲得首勝。現場更響起以排球為主題的動畫《排球少年》的主題曲，振奮人心。日本隊雖然在首兩局得勝，卻在第三局以7分之差敗給阿根廷，不過憑藉全隊的努力，於第四局以25:23獲勝，現場隨即播起《排球少年》主題曲《Fly High!!》，日本隊就正如歌詞一樣向夢想飛翔。

日本隊獲勝後，現場響起以排球為主題的動畫《排球少年》的主題曲。

日本男子排球隊

巴西排球選手學火影結手印發球

巴西排球22歲選手 Darlan Souza 於早前對陣意大利時，發球前做出《火影忍者》的結印手勢，引來熱議。除了《火影忍者》之外，他更在手臂上紋下了同樣以排球主題的《排球少年》中稻荷崎高校應援團的口號「思い出なんかいらん（無須追憶昨日）」，提醒自己向前看，可見他十分喜愛動漫文化。

Darlan Souza 經常在發球前做出《火影忍者》結手印動作

《火影忍者》結手印動作

Darlan Souza在手臂上紋下了同樣以排球主題的《排球少年》中稻荷崎高校應援團的口號「思い出なんかいらん（無須追憶昨日）」(darlan.souza)

遊戲王粉絲選手即將現身？

美國百米飛人賴奧斯（Noah Lyles），早前於奧運田徑選拔賽中奪冠，拿到巴黎奧運入場券。賴奧斯本來亦是動漫迷，過往曾在比賽中做出《龍珠》裏「龜波氣功」的動作，以及《咒術迴戰》中五條悟的「領域展開」手勢。最近他在比賽拿出過《遊戲王》中的「暗黑大法師」及「青眼白龍」卡牌，再次成為網絡熱話。奧運田徑項目將在當地明日(3日)開賽，未知今次賴奧斯又會拿出甚麼卡牌出來？

美國百米飛人賴奧斯（Noah Lyles）曾在比賽拿出過《遊戲王》中的「暗黑大法師」及「青眼白龍」卡牌。

《遊戲王》「青眼白龍」卡

日本男籃入8強｜《SLAM DUNK》作者發文慶祝

除了運動員熱衷賽事，亦有漫畫家支持。喜愛籃球的《男兒當入樽》作者井上雄彥在X上發文慶祝日本男籃入8強：「十分精彩的比賽。我們對日本代表隊感到自豪，讓全世界的人都看到日本隊是值得獲勝的，8強挑戰將會持續下去。法國也很出色。恭喜。」

《男兒當入樽》作者為日本男籃入8強打氣

井上雄彥曾為助球員追夢設立獎學金讓學生赴美學習，即睇詳情⬇