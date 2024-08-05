最多人忽略耗電電器 每日用80度月費直奔4千 即睇慳電貼士｜冷氣是夏天必備單品，不過有網友指最近收到電費單高達港幣4000元，找人來檢查後發現「這個」電器最耗電，即睇詳情及慳電貼士。



電費奇高以為被偷電

有台灣網民在Threads發文指家中的電費高至台幣1萬6220元(約4千港元)，以為被人偷電於是找來台電人員到家中查找原因 (hank.portrait)

有台灣網民在Threads發文指家中的電費高至台幣1萬6220元(約4千港元)，以為被人偷電於是找來台電人員到家中查找原因，發現家中電錶每小時用電量高達3-4度，而當關掉窗口機冷氣之後，每小時的用電量立即下降至0.3度，開一天就80度。極大的差異讓台電人員以為樓主關閉了總電源，更以為樓主使用的冷氣是大賣場用的水冷系統的。樓主仔細計算過後，發現2個月大概用了4800度電，電費約台幣4萬元(約1萬港元)。記者使用中電網頁計算電費，2個月使用4800度電、同樣需繳交高達$9800元電費！

記者使用中電網頁計算電費，2個月使用4800度電、同樣需繳交高達$9800元電費！

網民：你裝的是變「貧」冷氣

有台灣網民在Threads發文指家中的電費高至台幣1萬6220元(約4千港元)，以為被人偷電於是找來台電人員到家中查找原因 (hank.portrait)

帖文一出之後，網民紛紛留言，有人笑言「別人家是裝變頻冷氣，你們家裝到變貧冷氣了」；同時也勸樓主趕快換冷氣，指「把電費拿去買變頻冷氣都還有找，電費會省很多下來」、「這冷氣如果開24小時一個月電費一萬欸，真的該換」、「我有同事也是用舊冷氣，每個月電費也是破萬，然後我跟他說你這電費的錢可以換好幾台省電冷氣了，換了以後他說電費真的直接省三分之二」。

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台電電力粉絲團相片

「台電電力粉絲團」曾分享，在選購冷氣機時，應選購能源效率1級的冷氣機，比能源效益 5 級的冷氣機更慳電費。雖然能源效益 1 級的冷氣或比 5 級的價格高昂，但正所謂「小數怕長計」，慳到的電費足以彌補價格差距。

而台灣達人「老柯」曾分享其冷氣慳電貼士，，指照住步驟開機，用定頻冷氣機2個月，每日開12個鐘，放假開足全日只需台幣2000元電費（$484港元）。比起樓主足足慳近10倍價錢。

1）剛開機時風量開到最猛、但溫度要設定到最弱

剛開機時風量開到最猛、但溫度要設定到最弱

2）等開始感到有涼意時，就將風量校到最弱，令冷氣機頭不會一直重複開動

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