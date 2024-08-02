奧運乒乓球婆婆有陪了！日本銀髮電競隊招60歲耆英老戰友打職業賽｜奧運乒乓球比賽中的61歲婆婆倪夏蓮以強健的體魄及樂天的性格吸引大量觀眾關注。但老而彌堅的「戰士」並不只一個，日本有隊「銀駛電競隊」正在招募60歲以上的耆英「老戰友」一齊打職業賽，倪婆婆有無興趣一齊玩？



奧運乒乓球婆婆一笑成名

61歲的倪夏蓮出戰巴黎奧運成為焦點，雖然在香港時間7月31日下午5時舉行的女單次圈比賽中，倪夏蓮連敗4局，但依然全程面帶笑容，其積極的心態感染了不少人，讓她成為了網路熱話。完場後，大量現場觀眾起立鼓掌，向這位最年老奧運乒乓球手致敬。

倪夏蓮雖然直落四局落敗，但全程臉帶笑容，十分享受比賽。（路透社）

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日本電競隊招60歲以上耆英戰友打職業賽

除了巴黎奧運之外，日本有電競隊亦「玩轉老朋友」，日本秋田縣的高齡電競戰隊「Matagi Snipers」主打隊員由60歲以上的耆英戰友組成，其團隊口號為「Breakthrough the Age」，意味住年齡界限可以被衝破。近日Matagi Snipers在X上發文宣布招收《特戰英豪》（VALORANT）職業選手，希望組一隊60歲以上的耆英隊參加 VALORANT Challengers Japan。入選條件除了要 1965 年 4 月 1 日前出生之外，無須遊戲經驗，不過需要會日文、接受教練指導，以及可以長時間在秋田縣內外工作。

國際奧委會早前投票通過「電競奧運」項目，也許終有一日日本的Matagi Snipers的耆英們都會像也會像倪夏蓮一樣成為體壇精「英」。