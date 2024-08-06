8月叫車優惠｜高德打車新客減$180｜LALAMOVE機場來回Call車減$60｜夏日熱辣辣不少人都會Call車代步，8月高德地圖推出新客Call車優惠，送出總值$180優惠券，LALAMOVE亦有機場來回及暑假優惠，即睇詳情。



高德新客減$180

高德於即日起推出不同的迎新優惠，包括新用戶首程免費、登記送$180試用券。

內地call車「高德打車」即將在香港推出，透過手機用高德地圖、AlipayHK及WeChat Pay HK 即可Call 車。高德於即日起推出不同的迎新優惠，包括新用戶首程免費、登記送$180試用券。

內地call車「高德打車」即將在香港推出

只要登入以下網站，再登記手機資料，驗證後即可取得$180優惠，包括「首程免費乘車優惠」1張 (最多減$51)、「7折的士優惠券」(優惠上限$19)1張、「75折的士優惠券」(優惠上限$20)1張及「8折的士優惠券」(優惠上限$30)3張；現有客戶即可以領取「8折的士優惠券」(優惠上限$30)6張。

高德打車優惠網站：按此

高德打車優惠網站

LALAMOVE機場來回減$60

LALAMOVE在8月有機場來回送行李減$60以及暑假優惠，只要輸入優惠碼即可享有優惠。

1.機場來回送行李減$60優惠

由即日起至9月30日在LALAMOVE落單時將取貨點或送貨點設定為香港國際機場範圍，即可享有個人新用戶$30 前往機場優惠券 1張及$30 機場出發優惠券 1張。

優惠碼：LALAFLY

車型：Van仔

LALAMOVE機場來回送行李範圍 (LALAMOVE)

2.暑假優惠減$25

由即日起至8月31日只要在LALAMOVE落單時輸入優惠碼，即可享有個人新用戶減$25/個人現有用戶減$10優惠。

優惠碼：LALASUMMER

車型：Van仔、5.5噸車、9噸車