電腦節2024優惠集｜入場券買1送1！$20搶購新產品！派500元消費券
電腦節2024購物優惠合集！20蚊搶購電腦、遊戲機、大派500元現金消費券 ｜一年一度的香港電腦通訊節即將於8月23至26日在灣仔會展隆重登場！今屆電腦節將延續傳統，同時引入更多新元素，帶來一場前所未有的科技盛宴。大會預計今年展位數量將超過800個，參展商及入場人次均勢再創新高!
另外，8月20至22日門券限時買一送一！即睇詳情！（8月19日更新）
香港01 電腦節購票優惠
【香港01 電腦節購入場券 快閃買一送一】，8月20至22日期間上「01空間」即享獨家快閃買一送一，人均票價$15入場，優惠數量有限售完即止！
$20快閃搶購 限時搶好物
電腦節其中一個重點環節莫過於「$20快閃搶」活動。大會將於展期4天內，以出其不意的方式推出20款只售$20的人氣電子產品，涵蓋ACER、MSI、Samsung等知名品牌，現場氣氛勢必非常熱鬧！想以超抵價入手心儀好物，入場前記得密切留意大會公佈。
大派500元現金消費券
電腦節仍然會推出「我賞.你賺.人人消費」大會禮券計劃，總值達300萬元。每位購票入場人士均可獲贈一張幸運卡，禮券面值分別為10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用。
旅客優惠多 消費贈禮品
為了吸引海外旅客，主辦方特別推出現場購票優惠。旅客只需前往Hall 1C大堂遊客中心，便可以$10的特惠價購票（原價$35）。同時首1000名於現場登記的旅客更可獲贈$100大會禮券，慳錢之餘仲有得賞！
HKT現場限定搶PlayStation Portal
今年HKT在會場中當然有不少購物優惠，尤其是在現場有不少遊戲機折扣，如Xbox Series S主機86折優惠（優惠價$2299）、Xbox不同特別版手掣78折優惠（優惠價$349）、PS5數位版87折（優惠價$2590）等。另外，更在現場將會有50台市面上早已被搶購一空的PlayStation Portal行貨主機現貨預購（$1580），機迷們絕對不要錯過。
震撼優惠 首日限定
展會首日（8月23日）當天大會將推出「激安大購賞」活動，精選多款超吸引產品，再額外補貼，以震撼價錢回饋入場市民。不過名額只限首300名，記得早點到場排隊領取「號碼籌」，以享用購優惠。
AI科技新體驗 業界同台獻技
今年大會特設「AI PC Zone」，雲集各大品牌如ASUS、Lenovo、Microsoft等，透過一系列互動展示，讓大家親身體驗AI在電腦視覺、機器學習等領域的尖端應用。另外，Nvidia及ASUS將分享AI在設計行業的最新發展，啟發大家的創新思維!
掌上遊戲新潮流 多款新機率先試
遊戲掌機近年風頭一時無兩，不少大廠都投入這個市場。ASUS帶來搭載AMD高階處理器的ROG Ally掌機；MSI首推搭載Intel Core Ultra處理器的Claw掌機；而ZOTAC更會發佈旗下首款遊戲掌機ZOTAC GAMING ZONE，各具特色玩家們於現場率先試玩！
Xbox Game Pass試玩 多款大作任玩
Xbox攤位必定是遊戲迷的集中地!除了展出《決勝時刻》、《微軟模擬飛行》等遊戲周邊，還提供《極限競速》、《NBA 2K》在內多款Game Pass遊戲試玩，讓你感受次世代主機的非凡體驗。
多項專業展館 引領業界發展
除了一般消費電子產品，電腦節還涵蓋多項專業領域。由香港資訊科技聯會主辦的「一帶一路軟件博覽」雲集兩岸四地頂尖軟件企業，圍繞智慧政務、大模型AI等熱門議題展開討論。香港電器及電子設備回收協會的「5G及綠色科技生活館」展示學界及業界的創新環保方案。香港科創促進組的「智慧科技館」展出中學生的Smart Campus設計及多家初創企業的AI應用。九龍總商會的「樂齡康體智慧科技館」則重點推廣樂齡科技，以提升長者生活質素。HKtag亦首次舉辦網絡安全賽事「全盾盃」，決賽及頒獎將於展期內舉行。同期更有專家論壇，探討數據安全等前沿議題。
暫時已公布不同廠商的優惠列表：
電腦及配件:
ASUS Vivobook S 15 OLED 15.6寸手提電腦(WISE COMPUTER) - 原價$12,998、優惠價$8,998、限量2台
MSI MAG274UPF E2 4K 160Hz電競顯示器(Hornington Computers) - 原價$3,299、優惠價$2,799、限量3台
ROG NUC電競迷你電腦(Centralfield Computer) - 優惠價$16,998
Minisforum UN1290迷你電腦(Hornington Computers) - 原價$3,999、優惠價$3,599,限量5台
電競周邊:
X Rocker腰部震動電競椅(Felton Distribution) - 原價$3,688、優惠價$1,088
Cherry G80-3000S RGB機械式遊戲鍵盤(Felton Distribution) - 原價$710、優惠價$182
OSIM電競天王椅V特別版(OSIM) - 原價$10,887、優惠價$5,680,限量10張
MOZA Racing R3 3.9nm直驅方向盤套裝(2000 Fun) - 原價$2,499、優惠價$1
網絡設備:
TP-Link Deco PX50 AX3000 Mesh路由器(TP-Link) - 原價$1,799、優惠價$1,499、限量20套
Linksys Velop Pro 7 BE11000 Mesh WiFi 7路由器(Linksys) - 原價$3,199、優惠價$999、限量1套
NETGEAR Orbi 三頻 AX6000 Mesh WiFi 6系統(Winco Pacific) - 原價$5,980、優惠價$3,380、限量10套
影音娛樂:
Samsung 43吋 Crystal UHD DU8500 4K智能電視(HKT) - 原價$5,780、優惠價$3,380、限量50台
JBL Quantum 200有線電競耳機(World-Tech Distribution) - 原價$499、優惠價$250、限量10個
Sony PlayStation 5數位版主機 (纖薄版)(HKT) - 原價$2,980、優惠價$2,690、限量50台送PlayStation環保袋+$50現金劵
Microsoft Xbox Series S 1TB主機(HKT) - 原價$2,680、優惠價$2,299、限量50台送Xbox車手BB公仔
儲存裝置:
KIOXIA 2TB microSD記憶卡(Muse Digital) - 原價$2,498、優惠價$1,980
SanDisk Ultra 256GB USB Type-C隨身碟(Good Century) - 原價$180、優惠價$110、限量30個
Exascend Catalyst UHS-II V60 SD 128GB記憶卡(Geareach) - 原價$360、優惠價$288
智能家居及個人護理:
Smart D智能體脂磅 米奇版(GALAXY) - 原價$438、優惠價$100、限量200個
Momax Smart Robust IoT智能空氣淨化機(GALAXY) - 原價$2,980、優惠價$580、限量2部
infinity V12高科技水潤負離子護髮風筒(Infinity Technology) - 原價$688、優惠價$329、限量100個
移動電源及充電器:
Orsen E59 30W 20,000mAh 三輸出口快充充電寶(Power Living) - 原價$318、優惠價$198、限量10個
EGO Ally Delivery 3U Magsafe 12000mah 6合1移動電源(Active Distribution) - 原價$418、優惠價$209、限量50個
Belkin Qi2 3合1磁吸無線充電座15W(Belkin) - 原價$1,168、優惠價$199、限量1個
香港電腦電訊節2024詳情
日期：2024年8月23日（五）至26日（一）
地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳
票價：$35