電腦節2024購物優惠合集！20蚊搶購電腦、遊戲機、大派500元現金消費券 ｜一年一度的香港電腦通訊節即將於8月23至26日在灣仔會展隆重登場！今屆電腦節將延續傳統，同時引入更多新元素，帶來一場前所未有的科技盛宴。大會預計今年展位數量將超過800個，參展商及入場人次均勢再創新高!



另外，8月20至22日門券限時買一送一！即睇詳情！（8月19日更新）

香港01 電腦節購票優惠

【香港01 電腦節購入場券 快閃買一送一】，8月20至22日期間上「01空間」即享獨家快閃買一送一，人均票價$15入場，優惠數量有限售完即止！



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今年電腦節不單有不少20蚊限購產品外，更會大派最高500元消費券。（資料圖片）

今年電腦節2024的Floor plan

$20快閃搶購 限時搶好物

電腦節其中一個重點環節莫過於「$20快閃搶」活動。大會將於展期4天內，以出其不意的方式推出20款只售$20的人氣電子產品，涵蓋ACER、MSI、Samsung等知名品牌，現場氣氛勢必非常熱鬧！想以超抵價入手心儀好物，入場前記得密切留意大會公佈。

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每日都會有不少20蚊限量搶購數碼產品以供搶購

大派500元現金消費券

電腦節仍然會推出「我賞.你賺.人人消費」大會禮券計劃，總值達300萬元。每位購票入場人士均可獲贈一張幸運卡，禮券面值分別為10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用。

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人人都有的電腦節消費券

旅客優惠多 消費贈禮品

為了吸引海外旅客，主辦方特別推出現場購票優惠。旅客只需前往Hall 1C大堂遊客中心，便可以$10的特惠價購票（原價$35）。同時首1000名於現場登記的旅客更可獲贈$100大會禮券，慳錢之餘仲有得賞！

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HKT現場限定搶PlayStation Portal

今年HKT在會場中當然有不少購物優惠，尤其是在現場有不少遊戲機折扣，如Xbox Series S主機86折優惠（優惠價$2299）、Xbox不同特別版手掣78折優惠（優惠價$349）、PS5數位版87折（優惠價$2590）等。另外，更在現場將會有50台市面上早已被搶購一空的PlayStation Portal行貨主機現貨預購（$1580），機迷們絕對不要錯過。

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震撼優惠 首日限定

展會首日（8月23日）當天大會將推出「激安大購賞」活動，精選多款超吸引產品，再額外補貼，以震撼價錢回饋入場市民。不過名額只限首300名，記得早點到場排隊領取「號碼籌」，以享用購優惠。

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會場首日將會有激安大購賞，不少電腦產品劈價限購優惠，只限頭300名排隊人士。

AI科技新體驗 業界同台獻技

今年大會特設「AI PC Zone」，雲集各大品牌如ASUS、Lenovo、Microsoft等，透過一系列互動展示，讓大家親身體驗AI在電腦視覺、機器學習等領域的尖端應用。另外，Nvidia及ASUS將分享AI在設計行業的最新發展，啟發大家的創新思維!

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今年AI PC大熱，各廠在會場展出及推出最新AI PC電腦。

掌上遊戲新潮流 多款新機率先試

遊戲掌機近年風頭一時無兩，不少大廠都投入這個市場。ASUS帶來搭載AMD高階處理器的ROG Ally掌機；MSI首推搭載Intel Core Ultra處理器的Claw掌機；而ZOTAC更會發佈旗下首款遊戲掌機ZOTAC GAMING ZONE，各具特色玩家們於現場率先試玩！

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Xbox Game Pass試玩 多款大作任玩

Xbox攤位必定是遊戲迷的集中地!除了展出《決勝時刻》、《微軟模擬飛行》等遊戲周邊，還提供《極限競速》、《NBA 2K》在內多款Game Pass遊戲試玩，讓你感受次世代主機的非凡體驗。

多項專業展館 引領業界發展

除了一般消費電子產品，電腦節還涵蓋多項專業領域。由香港資訊科技聯會主辦的「一帶一路軟件博覽」雲集兩岸四地頂尖軟件企業，圍繞智慧政務、大模型AI等熱門議題展開討論。香港電器及電子設備回收協會的「5G及綠色科技生活館」展示學界及業界的創新環保方案。香港科創促進組的「智慧科技館」展出中學生的Smart Campus設計及多家初創企業的AI應用。九龍總商會的「樂齡康體智慧科技館」則重點推廣樂齡科技，以提升長者生活質素。HKtag亦首次舉辦網絡安全賽事「全盾盃」，決賽及頒獎將於展期內舉行。同期更有專家論壇，探討數據安全等前沿議題。

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去年電腦節帶動不少市民入場購買優惠電腦產品（資料圖片）

暫時已公布不同廠商的優惠列表：

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電腦及配件:

ASUS Vivobook S 15 OLED 15.6寸手提電腦(WISE COMPUTER) - 原價$12,998、優惠價$8,998、限量2台

MSI MAG274UPF E2 4K 160Hz電競顯示器(Hornington Computers) - 原價$3,299、優惠價$2,799、限量3台

ROG NUC電競迷你電腦(Centralfield Computer) - 優惠價$16,998

Minisforum UN1290迷你電腦(Hornington Computers) - 原價$3,999、優惠價$3,599,限量5台

電競周邊:

X Rocker腰部震動電競椅(Felton Distribution) - 原價$3,688、優惠價$1,088

Cherry G80-3000S RGB機械式遊戲鍵盤(Felton Distribution) - 原價$710、優惠價$182

OSIM電競天王椅V特別版(OSIM) - 原價$10,887、優惠價$5,680,限量10張

MOZA Racing R3 3.9nm直驅方向盤套裝(2000 Fun) - 原價$2,499、優惠價$1

網絡設備:

TP-Link Deco PX50 AX3000 Mesh路由器(TP-Link) - 原價$1,799、優惠價$1,499、限量20套

Linksys Velop Pro 7 BE11000 Mesh WiFi 7路由器(Linksys) - 原價$3,199、優惠價$999、限量1套

NETGEAR Orbi 三頻 AX6000 Mesh WiFi 6系統(Winco Pacific) - 原價$5,980、優惠價$3,380、限量10套

影音娛樂:

Samsung 43吋 Crystal UHD DU8500 4K智能電視(HKT) - 原價$5,780、優惠價$3,380、限量50台

JBL Quantum 200有線電競耳機(World-Tech Distribution) - 原價$499、優惠價$250、限量10個

Sony PlayStation 5數位版主機 (纖薄版)(HKT) - 原價$2,980、優惠價$2,690、限量50台送PlayStation環保袋+$50現金劵

Microsoft Xbox Series S 1TB主機(HKT) - 原價$2,680、優惠價$2,299、限量50台送Xbox車手BB公仔

儲存裝置:

KIOXIA 2TB microSD記憶卡(Muse Digital) - 原價$2,498、優惠價$1,980

SanDisk Ultra 256GB USB Type-C隨身碟(Good Century) - 原價$180、優惠價$110、限量30個

Exascend Catalyst UHS-II V60 SD 128GB記憶卡(Geareach) - 原價$360、優惠價$288

智能家居及個人護理:

Smart D智能體脂磅 米奇版(GALAXY) - 原價$438、優惠價$100、限量200個

Momax Smart Robust IoT智能空氣淨化機(GALAXY) - 原價$2,980、優惠價$580、限量2部

infinity V12高科技水潤負離子護髮風筒(Infinity Technology) - 原價$688、優惠價$329、限量100個

移動電源及充電器:

Orsen E59 30W 20,000mAh 三輸出口快充充電寶(Power Living) - 原價$318、優惠價$198、限量10個

EGO Ally Delivery 3U Magsafe 12000mah 6合1移動電源(Active Distribution) - 原價$418、優惠價$209、限量50個

Belkin Qi2 3合1磁吸無線充電座15W(Belkin) - 原價$1,168、優惠價$199、限量1個

香港電腦電訊節2024詳情

日期：2024年8月23日（五）至26日（一）

地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

票價：$35

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