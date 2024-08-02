PlayStation VR2銷量狂飆2350%近日更有優惠 亞馬遜庫存被掃一空
撰文：中關村在線
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據外媒報道，近日PlayStation VR2的銷量增長了2350%，這一現象得益於其大幅度的降價以及即將與PC平台的兼容。
在英國和北美各大零售商都開啟了特賣活動之後，截止日期為8月6日。
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此次降價銷售刺激了消費者購買熱情，甚至導致亞馬遜上PlayStation VR2庫存24小時內被銷售一空。銷量不僅超過了今年前七個月總和，而且表現非常火爆。
據悉，PlayStation VR2官方應用將於8月6日在Steam平台上推出。通過該應用，玩家可以使用PlayStation VR2遊玩Steam遊戲。此次消息引起了外界廣泛關注，並有望進一步推動虛擬現實市場的發展。
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