直擊HONOR深圳研發中心｜早前記者前往HONOR位於深圳的研發中心及總部一探究竟，包括參觀了Image Lab影像實驗室、Intelligent Manufacturing Factory智能製造工廠、Innovative Lab創新實驗室以及Showroom展示廳等。



Image Lab - 還原真實場景 優化相機表現

HONOR Magic6 Pro在DXOMark評測中拿下智能手機相機榜首，秘訣之一就在於HONOR Image Lab。這裡不單進行一系列嚴密的相機基本測試，更將咖啡店、商場、書店等數十個日常場景搬進實驗室，並覆蓋了0.1至6000 Lux的亮度範圍、2300K至6500K的色溫。而且整個系統為了模擬真實的手持拍攝，Image Lab還配備了6軸振動雲臺，模擬移動、行走甚至奔跑時的抖動。正是在如此廣域的預測場景下進行演算法優化，才能讓HONOR手機為用戶帶來出色的拍攝體驗。

此外依靠數據是無法優化現實中的成像效果的，所以Image Lab內還原了真實的咖啡店、商店等場景，通過在真實環境中反覆測試調校，才能得到最理想的成像。對於HONOR Magic6 RSR，其1200點激光雷達自動對焦已通過專項抓拍測試，所有試拍場景都令記者十分驚嘆。

Intelligent Factory - 自動化生產 28秒一台手機

接下來參觀HONOR的智能製造工廠，記者發現其自動化程度超過85%，而且40%以上的生產設備都是HONOR自主研發。在這裡，平均每28.5秒就能生產一部智能手機，效率驚人。

Innovative Lab - 折疊、材料與AI新體驗

在創新實驗室，記者見識了多項HONOR的新技術。就好像Magic V2摺疊屏手機採用了航太級鈦合金和HONOR自研的盾構鋼材料，兼具輕巧與耐用。Magic6 Pro則採用了第二代納米微晶玻璃，經SGS認證，抗跌落能力是普通玻璃的10倍。另一亮點是HONOR的AI意圖識別交互技術。通過學習用戶的文字圖像信息，它可以預測用家可能使用的App，並通過Magic6 RSR的「任意門」功能實現一步直達，十分便捷。

Showroom - 研發實力與可持續發展

參觀展廳時，記者了解到HONOR目前有超過13000名員工，其中研發人員佔比逾60%。HONOR在全球擁有7個研發中心，產品已進入100多個市場。同時，HONOR對環境和可持續發展高度重視。迄今HONOR已減少了3861噸有害物質使用，回收了超1785噸電子垃圾。HONOR計劃在2045年實現減排88%，全面使用可再生能源，在2035年完成減排36%。

此行深圳之旅，記者深入HONOR影像實驗室一窺Magic6 Pro DXO拿下第一的奧秘，看到了HONOR在影像、AI、材料、製造等領域創新實力，也感受到各發展方面的努力。期待HONOR未來有更多新機帶來香港。

