iPhone 16 售價、推出日、新顏色、升級功能｜網上爆料整合懶人包｜iPhone 16 將在 9 月 Apple 秋季發布會推出，由於 iOS 18 加入 Ai 功能和 iPhone 內置 ChatGPT，因此引起大量果迷關注。iPhone 16 系列到底確實推出時間和價錢如何，今代又將新增什麼功能呢？即睇以下詳細 iPhone 16 系列傳聞懶人包。



AI 功能 Apple Intelligence

隨著 iOS 18 的推出，Apple 引入多項由大型語言模型（LLM）驅動的新 Siri 功能，其中一些先進的生成式 AI 功能可能僅限於iPhone 16機型使用。這些 AI 功能可能包括 Siri 與App 的新互動方法、自動生成 Apple Music 播放列表、AI 自動生成內容等。

A18 晶片

iOS 18 的代碼確認，所有四款 iPhone 16 機型將使用下一代 A18 晶片，但 Apple 可能會在 iPhone 16 和 iPhone 16 Pro 之間進行區分。iPhone 16 可能會使用 GPU 核心數較少的 A18 晶片，而 iPhone 16 Pro 則會使用 GPU 性能更強的版本，這些晶片可能會有不同的名稱，如 A18 和 A18 Pro。

iPhone 16 系列新色

稱，iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max 將會新增玫瑰色選項。這一消息得到了多位知名分析師的佐證，其中包括著名分析師郭明錤。這意味著，今年的 iPhone 16 Pro 系列將不僅在功能上有所提升，還將在顏色選擇上帶來更大的驚喜。

另外，Sonny Dickson 也曝光了三部 iPhone 16 Pro 實體機，可以清晰地看到三款顏色：黑色、白色和灰色。與現有的 iPhone 15 Pro 相比，這次的黑色似乎更深，更接近真正的黑色。

Sonny Dickson 同時曝光了 iPhone 16 模型機，iPhone 16 其中一個最大的改動是回歸使用垂直排例的鏡頭，以支援空間影片的拍攝功能。五款模型機反映了新機將有白色、黑色、藍色、綠色和粉紅色，與郭明錤先前提到的顏色完全一致。換句話說，iPhone 15 移除了的白色，將會在下一代回歸。

iPhone 16 Pro 鈦金屬升級

Apple 將採用改良的鈦金屬著色工藝，使得 iPhone 16 Pro 具備更光亮的外觀。相比 iPhone 15 Pro 的拉絲鋁合金表面，iPhone 16 Pro 的表面處理將更加光滑，類似於早期使用的不鏽鋼材質，但同時更加耐刮。

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4800 萬像素鏡頭

iPhone 16 Pro 機型預計將配備升級版的超廣角攝像頭，搭載 4800 萬像素感光元件，將使其在低光條件下的拍攝效果大幅提升。此外，iPhone 16 Pro Max 的廣角感光元件將使用八部分混合鏡頭，包含兩個玻璃元件和六個塑料元件，並對長焦和超廣角感光元件進行改進。

垂直鏡頭佈局

標準版的 iPhone 16 預計將採用與 iPhone 12 類似的垂直攝像頭佈局，而不是 iPhone 13 和 iPhone 14 的對角線佈局。這一變化可能是為了利用超廣角和廣角鏡頭進行空間視頻錄製。

電量再加大

微博的爆料者「剎那數碼」爆出消息，iPhone 16 Pro 的電池容量為 3,577 mAh，而 iPhone 16 Pro Max 則為 4,676 mAh。數據顯示，iPhone 16 Pro 的電池容量相比之前的機型有了明顯的增長。iPhone 16 Pro 相比 iPhone 15 Pro 有超過 9% 的增長，增加了 303 mAh，而 iPhone 16 Pro Max 的增長則為超過 5%，增加了 254 mAh。

iPhone 15 Pro：3,174 mAh

iPhone 16 Pro：3,577 mAh



iPhone 15 Pro Max：4,365 mAh

iPhone 16 Pro Max：4,676 mAh



iPhone 16 系列傳聞將支持 40W 有線快速充電和 20W MagSafe 充電。比起 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 最高只有 27W 的峰值充電速度，最高 15W MagSafe 充電速度都快很多。iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max 將不僅在電池壽命方面有所提升，還會在充電速度和效率上有顯著的進步。

iPhone 16系列推出時間

Apple 秋季發布會預計會在 9 月舉行，有媒體在 App Store 中發現，首款支援 iOS 18 和 AirPods 個人化空間音訊的手遊《極速快感：集結》，將在 9 月 12 日上存，某程度上暗示了 Apple 發布會將在 9 月 12 日舉行，而預購日期將會是 9 月 13 日開始。價錢方面，iPhone 15 系列已經上調過價格，因此預計今代將會保持目前的價格。