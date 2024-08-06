淘寶天貓即日起免運到香港！16類貨品包郵　即睇自提點免運要求

買淘寶、天貓最大的阻礙，就是要多付運費。今日（8月6日）淘寶天貓中國香港站正式推出免運安排，只要購買 16 類服飾商品滿99元人民幣，即包郵到香港的自提點服務。



去年淘寶天貓雙11活動，推出的「淘寶PLUS」為香港消費者提供指定商品滿 99 元包郵到自提點的服務。而此次新推出的滿額包郵活動，更覆蓋了超過 1,000 萬件服飾商品，使淘寶香港的用家，在購買服飾時享受更多優惠。

包郵商品

此次滿額包郵的對象範圍，涵蓋了超過 1,000 萬件服飾商品，涉及16類服飾產品，包括：男女裝衣服、鞋履、內衣、家居服、箱包皮具、服飾配件、運動衣服、運動包和配件、戶外用品、童裝、童鞋等。只要購買以上商品滿99元，即包郵到自提點，大大提高了淘寶購物的便利性和 CP 值。

除滿額包郵服務外，淘寶香港站還推出其他優惠活動。每日打開淘寶香港站首頁，即可在服飾包郵專區領取各種優惠券，例如滿99元減10元、滿249元減50元等。此外，平台還會每日限量發放滿200元減100元的大額滿減券，即每日最高可領取總價值160元的優惠券。

免運到自提點取件 (余俊亮攝）

退貨服務

另外，目前淘寶香港站上凡是帶有「HK本地退」標籤的商品均支持香港本地退貨。這意味著香港買家購物時，不僅可以享受跨境包郵服務，還有退貨服務，更加淘寶的便利性和安全性。