用錯洗衣機模式｜近日在微博有一個話題引發廣泛討論，有網民以「洗衣機用了2年沒放過洗衣液」發起話題，即衝上了微博熱搜榜。據媒體報導，一名女子在使用洗衣機兩年後，才驚訝發現自己一直以來都沒有在洗衣過程中用到已放入洗衣機的洗衣液，到底情況是怎樣一回事呢？



網民坦言，在過去兩年中一直使用洗衣機的「漂+脫」模式，誤以為這個模式是漂洗加脫水。然而，兩年後在諮詢客服後才得知，這個模式下根本不會將倒在盒中的洗衣液加入到衣物的洗滌過程中，這讓她哭笑不得。

「漂+脫」模式的真相其實是指用清水將衣物洗淨後，再進行脫水。漂洗的意思是，衣物在洗滌完畢後，會經過兩次或以上的清水沖洗，而這過程中是不會加入任何洗滌劑的，只是單純地用清水來進行清洗，這也可以被稱為過水。使用漂洗的目的，是能有效地去除殘留的洗滌劑，使衣物更加潔淨。

這經歷引起了許多網民的共鳴和討論。有網友建議，可以將洗衣液直接倒在衣物上，再放入洗衣機，然後選擇「漂+脫」模式，多漂洗幾次以確保衣物被充分清洗乾淨。這種方法雖然有些麻煩，但確實能夠解決沒有加入洗衣液的問題。

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這個事件也提醒用家，使用家電產品時務必要仔細閱讀使用說明書，了解各種模式和功能的具體含義。很多時候，可能會因為誤解或者疏忽，錯誤地使用家電產品，從而影響其效果甚至損壞產品。

正確使用洗衣機的注意事項

1）選擇合適的洗滌模式

根據衣物的材質和污漬程度選擇合適的洗滌模式。一般來說，洗衣機會提供標準洗、快速洗、輕柔洗、強力洗等多種模式，可以根據需要靈活選擇。

2）正確添加洗滌劑

在使用洗衣機時，要按照說明書上的建議量正確添加洗滌劑。不同品牌和類型的洗滌劑使用方法可能會有所不同，要注意避免過量或不足。

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3）定期清潔洗衣機

洗衣機在長時間使用後，內部會積累污垢和細菌，影響洗衣效果和衛生狀況。建議定期使用專門的洗衣機清潔劑進行內部清潔，保持洗衣機的潔淨和高效運行。

4）注意衣物分類

在洗衣時，應將不同材質、顏色和污漬程度的衣物分類洗滌，避免互相污染和損壞。特別是新買的衣物，第一次洗滌時應單獨清洗，防止掉色。

5）避免超負荷運行

每台洗衣機都有其最大負荷量，超過這個負荷量會影響洗滌效果，甚至損壞機器。使用時應根據洗衣機的容量合理裝載衣物，避免超負荷運行。

資料來源：快科技