iPhone 16 Pro 新增拍攝按鈕｜即將在 9 月推出的 iPhone 16 系列不僅在外觀和性能上進行升級，更引人注目的是將加入一個全新的按鈕，可以讓用家更方便影相、拍片。同時，大部分在拍攝時會用到的操作，都可以用同一個按鈕完成。



1）拍攝功能

全新的按鈕被稱為「拍攝按鈕」（Capture Button），其設計旨在提升用家在橫向使用 iPhone 時，影相、拍片的體驗。相較於以往僅依賴觸控螢幕進行拍攝的方式，拍攝按鈕將帶來類似相機的操作手感，這無疑是對常用 iPhone 來拍攝的用家一大福音。

從 iPhone 16 Pro 模型機可以看到新的拍攝按鈕

2）輕按對焦

拍攝按鈕並不僅是一個快門掣。根據傳聞，將具備多種先進的功能，可以通過不同的手勢來實現各種操作。例如，輕按可以讓相機自動對焦，而稍微用力按壓則會觸發拍攝照片的功能。這種設計類似於數碼相機的快門按鈕，用家可以在不完全按下按鈕的情況下先進行對焦，然後再進行拍攝。用家無需再用另一隻手，點擊螢幕來進行對焦。

3）滑動縮放

不只有按壓操作，令拍攝按鈕能實現多個操作功能的原因，是因為其將支援滑動手勢，用家可以通過在按鈕上左右滑動來進行畫面的縮放。這一功能同樣使用家在拍攝過程中不需要在螢幕上進行複雜的操作，只需通過簡單的滑動即可完成從廣角到微距的變換。

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4）切換影相、拍片模式

更令人期待的是，拍攝按鈕還支援模式切換的手勢操作。用家可通過特定的手勢在照片和影片模式之間進行切換，這一點類似現時 iPhone 長按拍照時，自動換成拍片的功能。

Apple 計劃將其放在 iPhone 右側，即目前鎖機掣的下方。拍攝按鈕不僅僅是一個功能上的創新，Apple 更希望改變用家使用 iPhone 拍攝的習慣。隨著越來越多的用家在社交媒體上分享影像內容，橫向拍攝的需求變得愈發重要，特別是在 Apple Vision Pro 等設備上，橫向拍攝的影像將提供更佳的觀看體驗。因此這按鈕也是為了方便拍攝空間影像而設。

資料來源：MacRumors