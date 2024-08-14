U-MAC Program2024｜大專生買Mac最多慳$4400！38款Mac、iPad優惠
撰文：陳錦洪
出版：更新：
Back To School 大專生買手提電腦優惠｜暑假快結束，U-MAC Program2024 又再舉行，各大專院校的師生，都陸續可以在 U-MAC Program2024 或該校官網，以學生優惠價入手 MacBook、iPad。今年買 Mac 最高節省 $4,400，買 iPad 則最高節省 $1,900。
U-MAC Program 2024 參與院校及優惠日期
U-MAC Program 2024 一次過推出共 38 款 MacBook 、iPad 優惠，包括最新的 M3 MacBook Air 13"、M4 iPad Pro。與往常一樣，U-MAC Program 參與的大專院校共有 13 間，而每間院校的優惠開展時間有所不同。
U-MAC Program 2024 合資格院校：
已開始優惠計劃
－香港城市大學
－香港浸會大學
－香港教育大學
－香港理工大學專業及持續教育學院
－香港大學
－職業訓練局
－香港理工大學
未開始優惠計劃
－香港中文大學／香港中文大學專業進修學院（未有日期）
－香港科技大學（未有日期）
－香港都會大學（8月15日開始）
－香港大學專業進修學院（未有日期）
－嶺南大學（未有日期）
－香港恒生大學（未有日期）
+14
U-MAC Program 2024 38部iPad／Mac優惠
U-MAC Program 2024 有多達 38 款 MacBook 及 iPad 以優惠價發售。除了 Umac 優惠外，更有其他 3 大優優：恒生指定信用卡享額外 5% +FUN Dollars 回贈；AppleCare+ 高達 75 折優惠；購買 Apple 產品即可參加 FWD MAX 大抽獎，有機借贏取 Apple 產品，頭獎包括 iPhone 15 Pro Max。
+17