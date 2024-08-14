U-MAC Program2024｜大專生買Mac最多慳$4400！38款Mac、iPad優惠

Back To School 大專生買手提電腦優惠｜暑假快結束，U-MAC Program2024 又再舉行，各大專院校的師生，都陸續可以在 U-MAC Program2024 或該校官網，以學生優惠價入手 MacBook、iPad。今年買 Mac 最高節省 $4,400，買 iPad 則最高節省 $1,900。



U-MAC Program 2024 參與院校及優惠日期

U-MAC Program 2024 一次過推出共 38 款 MacBook 、iPad 優惠，包括最新的 M3 MacBook Air 13"、M4 iPad Pro。與往常一樣，U-MAC Program 參與的大專院校共有 13 間，而每間院校的優惠開展時間有所不同。

U-MAC Program 2024 參與院校及優惠日期

U-MAC Program 2024 合資格院校：

已開始優惠計劃

－香港城市大學

－香港浸會大學

－香港教育大學

－香港理工大學專業及持續教育學院

－香港大學

－職業訓練局

－香港理工大學



未開始優惠計劃

－香港中文大學／香港中文大學專業進修學院（未有日期）

－香港科技大學（未有日期）

－香港都會大學（8月15日開始）

－香港大學專業進修學院（未有日期）

－嶺南大學（未有日期）

－香港恒生大學（未有日期）



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U-MAC Program 2024 38部iPad／Mac優惠

U-MAC Program 2024 有多達 38 款 MacBook 及 iPad 以優惠價發售。除了 Umac 優惠外，更有其他 3 大優優：恒生指定信用卡享額外 5% +FUN Dollars 回贈；AppleCare+ 高達 75 折優惠；購買 Apple 產品即可參加 FWD MAX 大抽獎，有機借贏取 Apple 產品，頭獎包括 iPhone 15 Pro Max。