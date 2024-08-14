吹風扇睡覺增4個健康風險或致肌肉酸痛 即睇電風扇安全使用貼士｜夏日炎炎，就算不開冷氣、相信都會開著風扇睡覺，不過近日英國床上用品專門店 MattressNextDay 總裁 Martin Seeley 卻警告，睡覺時一直吹風扇，有可能會增加4個健康風險，即睇詳情及電風扇安全使用貼士。



用風扇代替冷氣？

有不少人為了環保或慳電，都會長開風扇去為自己降溫，例如著名的環保戰士林超英都是以風扇降溫，盡量不開冷氣，不過其實長開風扇都會有風險，近日英國床上用品專門店 MattressNextDay 總裁 Martin Seeley 就公開了4個長期吹著風扇睡覺的健康風險。

1.風扇灰塵易致過敏

風扇灰塵易致過敏 (資料圖片)

大多數人都只在夏天才會開風扇或冷氣，不過如果一年只開一次，又有幾多人記得清洗保養？Martin Seeley 指如果在睡覺時使用的風扇沒有清潔，反而會將各種過敏原，例如塵蟎、孢子、花粉等吹向使用者，令有呼吸道疾病的人氣喘。

2.鼻咽變得乾燥

鼻咽變得乾燥(資料圖片)

當長期開風扇後，風可能會讓鼻子和喉嚨變得乾燥，身體會需要產生更多粘液以保持水分，令人頭痛、鼻塞，甚至鼻竇痛等。需要喝大量的水對抗這種情況。

3.眼部不適

眼部不適(資料圖片)

除了以上2點之外，如果吹一整晚風扇都有可能會刺激眼部令眼睛變得乾澀不適。

4.肌肉僵硬酸痛

肌肉僵硬酸痛(資料圖片)

肌肉如果遇上冷風會變得僵硬，反之亦然。如果工作了一天，長期維持在一個姿勢後，晚上再被風扇冷風長期吹同一個部位，就會令該區肌肉變得緊張，甚至痙攣。

電風扇使用禁忌

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