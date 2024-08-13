網民收天價電費單 一級變頻冷氣非一定慳錢 即睇台電建議慳電貼士｜不少人都知道用一級變頻冷氣可以更慳電，不過這個想法並非絕對準確，即睇台電建議慳電貼士。



網民收天價電費單 發現一級變頻冷氣非一定慳錢？

有網民投稿《爆怨公社》，貼上電費單，圖片指明明家中安裝的是一級變頻冷氣，但電費還是要台幣1萬7122元（約港幣4111元）。在帖文中可以見到，一張電費單為1890元、另一張電費單則要1萬5232元，而樓主稱家裡的電器都是一級變頻機，且用途亦是一般住家用電。

網民收天價電費單 發現一級變頻冷氣非一定慳錢？(爆料公社）

網民回覆：變頻冷氣不一定省電

網民回覆：變頻冷氣不一定省電 (資料圖片）

帖文引來大批網民留言討論，指「很多人以為變頻就省電 噸數不夠省個屁.坪數建議噸數乘以1.5才是正解」、「每個人家裡的情況都不同（向西曬、無鄰獨棟透天、頂樓無加蓋、電動車、其他吃電怪獸….等等都會影響，單憑說幾個冷氣吹多久來認定電費高低根本不能比較，意義不大！」以及「要買超過坪數才省電」等，指出一級變頻冷氣不一定省電，噸數和使用方式亦會影響用電量。

台電建議慳電貼士

為此台電在Facebook專頁提醒，想要更省電，除了用變頻冷氣之外，亦要注意冷氣噸數、室外機安裝位置（是否通風）、使用時間長短以及是否有定期清潔保養冷氣，這些因素都會影響用電量及電費。

台電建議慳電貼士 (台電電力粉絲團）

冷氣匹數選擇公式

Facebook@「強老闆的升級人生」曾分享過一個公式，計算出室內空間要選擇哪一款冷氣機：

把kW數除0.64＝冷氣最大適用的坪數。一匹馬力(HP)約相等於9000BTU/h，一千瓦特(KW)約相等於3412BTU/h。



如冷氣機是 5.2 kW，計算後最大的適用的坪數就是8坪的室內空間，即約288呎的空間建議使用2匹冷氣。



冷氣匹數選擇公式（資料圖片）

若按照此公式計算，可得出冷氣機的匹數按室內面積（平方呎）的對照表：

面積（平方呎） 匹數

0- 150 3/4

160 - 200 1

210 - 250 1.5

260 - 300 2

