Apple發布會日期曝光！9.10 iPhone 16現身　主題竟係新拍攝按鈕

Apple 2024 iPhone 16發布會日期曝光｜Apple 一年一度的秋季發布會日期終於有消息，根據最新傳聞，很可能會在 9 月 10 日舉行，正式揭曉備受期待的 iPhone 16 系列以及全新的 Apple Watch X 等新品。雖然 Apple 尚未正式確認這日期，但考慮到過往的發布會，這一傳聞具有很高的可信度。



Apple 秋季發布會的主題可能為「Ready. Set. Capture」，這一標語很可能暗示著新 iPhone 將搭載的「拍攝按鈕」（Capture Button），這一功能專為提高用家在拍攝時的操作便捷性而設計。根據此前的爆料，這個按鈕將在橫向拍攝時，能夠極大地簡化操作流程。

發布會的焦點當然會放在 iPhone 16 和 iPhone 16 Pro 上，除了加入「拍攝按鈕」外，更推出新的沙漠鈦金屬色，以及 Apple 首次在 iPhone 上引入的專屬 AI 功能—Apple Intelligence，預計將於今年 10 月隨 iOS 18 版本更新開放使用。

除了 iPhone 16 系列，發布會預計推出 Apple Watch X。Apple Watch 十周年將迎來重大升級，包括更薄的機身設計和新的健康檢測功能。與此同時，可能還會推出全新版本的 AirPods，據傳這次的 AirPods 將有兩個不同版本，分別針對不同需求的用家。想了解更多 Apple 發布會的傳聞，可以睇以下懶人包：👇👇