iPhone 16系列首日即機攻略｜電訊商出機優惠　唔使搶！持續更新

iPhone 16 出機攻略｜iPhone 16 系列將在 9 月推出，每年發布都一定要鬥快撳搶機。其實有一個方法，不需要等發布會後在 Apple Store 同人搶，想盡快用到新機，可以預先登記電訊商的出機優惠，能快人一步出機之餘，更可享多種不同優惠。



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SmarTone：上台/續約/升級5G月費拎 SmarT Pass

SmarTone 專為買新 iPhone 而設的出機快證「SmarT Pass」又再推出，現時只要上台／續約／升級指定 SmarTone 5G 月費計劃，即可獲得「SmarT Pass」。大致分為首批出機和優先出機兩個 Pass，根據下圖不同的月費，可以在首批拿到 iPhone 16，或緊隨 SUPER SmarT Pass 優先出機。

用家可以根據自己的需要，考慮使用哪一個 5G 流動電話月費計劃，首批出機送高達 $12,000 手機禮券；優先出機亦送高達 $1,500 手機禮券。另外，兩個 Pass 都額外送 $300 Trade-in 回贈，以及免費 12 個月 SmarTone 爆芒換新服務。

中國移動：MyLinkPass

中國移動同樣推出 Pass 優先出 iPhone 16 Pro，不論是新客戶或儲值卡客戶，還是現有CMHK月費計劃客戶，都可以在其官網上登記 MyLink Pass。參加者成功完成登記後，將會透過電子郵件或短訊獲得 MyLinkPass，用來早一步買到 iPhone 16系列。