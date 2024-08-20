養貓夏天電費支出增至$6千！網民教轉工可慳錢 即睇冷氣慳電貼士

為養貓夏天電費支出增至$6千網民教轉1工可慳錢 即睇冷氣慳電貼士｜不少貓奴在夏天都會長開冷氣給自家貓貓，避免貓貓中暑。近日就有網友指為了養多隻貓而長開冷氣，讓電費急增，隨即引來網民討論，更有網民指可以轉做1份工作慳錢，即睇冷氣慳電貼士啦！



為養貓電費增至$6千惹熱議

近日有網民在連登討論區發文指自己為了養多一隻長毛貓而長開冷氣，令電費由＄2千升至$6千，若然不開冷氣，貓咪就會發出臭味。帖文一出之後引來大批網民回應。有人笑言「養多幾隻咪唔貴啦，反正都要開」，而當有人追問樓主將溫度調節至多少，樓主回覆指將冷氣調至17度，對此有網民關心貓咪健康，指出其實溫度過低有可能影響貓咪身體健康，26-27度已經很足夠。有網民教樓主更換部變頻冷氣, 指「開24-25度都夠開24小時都唔會多4k」。

貓奴為新主子提供皇帝式享受（《貓之報恩》劇照）

有網民在連登討論區發文指自己為了養多一隻長毛貓而長開冷氣，令電費由＄2千升至$6千，若然不開冷氣，貓咪就會發出臭味。（LIHKG）

有批網民亦從源頭入手，有人指貓正常沒有臭味，如果有臭味可能是有疾病或家中陽光不足，亦有人建議樓主幫貓剪毛。（不過小編建議在剪毛前先咨詢獸醫或專業人士，因為動物的毛髮有擋紫外光及調節溫度作用，剪毛有可能影響寵物健康。）

有批網民亦從源頭入手，了解貓咪的臭味來源。（LIHKG）

網民教轉1工可慳錢

而有網民就教樓主可以去中華電力有限公司（中電）上班，即可享有員工福利電費減免，有另一位網民亦補充到雖然不是無上限，但都聽聞過有$5000減免，亦有網民指不同的職位、入職時間等都會影響減免額度。

有網民「說笑」指樓主可以去中華電力有限公司（中電）上班，即可享有員工福利電費減免。（LIHKG）

網民指不同的職位、入職時間等都會影響減免額度。（LIHKG）

即睇更多網民留言⬇️

+ 3

台電建議慳電貼士

為此台電在Facebook專頁提醒，想要更省電，除了用變頻冷氣之外，亦要注意冷氣噸數、室外機安裝位置（是否通風）、使用時間長短以及是否有定期清潔保養冷氣，這些因素都會影響用電量及電費。

台電建議慳電貼士 (台電電力粉絲團）

冷氣匹數選擇公式

Facebook@「強老闆的升級人生」曾分享過一個公式，計算出室內空間要選擇哪一款冷氣機：

把kW數除0.64＝冷氣最大適用的坪數。一匹馬力(HP)約相等於9000BTU/h，一千瓦特(KW)約相等於3412BTU/h。



如冷氣機是 5.2 kW，計算後最大的適用的坪數就是8坪的室內空間，即約288呎的空間建議使用2匹冷氣。



冷氣匹數選擇公式（資料圖片）

若按照此公式計算，可得出冷氣機的匹數按室內面積（平方呎）的對照表：

面積（平方呎） 匹數

0- 150 3/4

160 - 200 1

210 - 250 1.5

260 - 300 2

