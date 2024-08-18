為慳電唔開冷氣｜台男星學林超英險送命｜教你風扇加1物能夠降溫｜台灣男星馮晨軒近日在節目中分享自己曾為了慳半個鐘電費不開冷氣，結果熱暈被家人送院的驚險體驗，即睇詳情+免開冷氣用風扇加1物都能降溫的方法。



林超英唔係人人都學得嚟？

環保戰士林超英向來以不開冷氣聞名，不過此舉並非人人學得來。台灣男星馮晨軒近日在節目中分享自己曾為了慳半個鐘電費不開冷氣，而熱暈被家人送院。他在節目《醫師好辣》中透露，自己家在頂樓，一到夏天就變得十分炎熱。某天他約了家人食飯，想著2-30分鐘後都要出門就打算不開冷氣，結果在房間看電視時覺得電視越來越模糊，最後暈倒。直到家人發現不見人才到房間發現暈倒的他，用酒精幫佢急速降溫後再將他送到醫院。

環保戰士林超英向來以不開冷氣聞名(《超英歌》截圖)

台灣男星馮晨軒近日在節目中分享自己曾為了慳半個鐘電費不開冷氣，而熱暈被家人送院。(節目截圖)

專家可造成熱衰竭喪命

節目中的肝膽腸胃科專家陳炳諴醫師表示，當人的體溫到達45度以上的後，身體就無法啟動酵素，血管將會擴張，引致熱衰竭甚至有死亡風險，提醒民眾不要到太熱的地方並到注意補充水份。

風扇加濕毛巾效果超越冷氣？

台灣Youtube頻道「妙招小哥」分享風扇降溫妙招，只要用濕毛巾再配合風扇，就可以提升風扇降溫效果。步驟只需要將一條毛巾弄濕之後擰至半乾，再放入雪櫃冰格冷藏。約20分鐘後，將毛巾拿出再攤放在風扇上即可令風扇吹出涼風，無須開冷氣連林超英都可以用！

風扇加濕毛巾提升降溫效果 (妙招小哥)

淺色毛巾效果更佳

除了妙招小哥之外，英國洗衣公司「Laundryheap」創辦人Deyan Dimitrov亦曾分享類似的降溫方法，只要將濕毛巾雪凍後掛在氣流進入室內的入口，例如窗口或門口，即可有效降溫，Deyan解釋因為當毛巾表面水分蒸發時，就會進入室內空氣並變成冷空氣，在所以無須開冷氣都可以有效降溫。不過要留意的是，確保毛巾乾淨，以防令室內有異味。另外使用淺色毛巾可以避免毛巾在陽光下吸熱，效果更好。