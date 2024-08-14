9種家電待機唔用都超食電｜拔插頭真係慳電？即教你找出食電元兇｜相信有不少人都聽過，只要把待機的電器插頭拔掉就可以更慳錢，不過事實上又是否真的有用？即睇詳情！



電器拔插頭可以更慳電？

事實上並非每類電器都需要拔插頭才可以慳電，台灣經濟部能源署指只有會消耗「待機電力」的電器，才需要在不使用時拔插頭節電。而非待機電力家電在使用後／關閉時就算沒有拔掉插頭，也不會消耗電量。（不過話分兩頭，長期不使用的家電仍建議拔除插頭，有助防止因電線／插頭老化而引發的短路風險。）

電器拔插頭可以更慳電？（資料圖片）

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1）關機還會亮紅燈的電視

如果用遙控閉關電視後，發現仍有小紅燈亮起，代表電視仍然通電中，會使用電力閒置待機。

1）關機還會亮紅燈的電視

2）有溫度顯示的冷氣

夏天有不少人會開冷氣，但冷氣並非只有在運作時才會消耗電力，如果是遙控式冷氣又或者是機身上有溫度顯示的冷氣機，在閒置時一樣在食電。

2）有溫度顯示的冷氣

3）有時間顯示的音響

如果跟爸媽長輩住，可能家中都會有些巨型的HiFi音響，上面長期亮著一個電子跳子鐘，這類型音響在待機時都會消耗電力。

4）可用遙控器來開跟關的家電

任何一按遙控器就可以開關的小家電都會消耗電力，例如遙控風扇。

4）可用遙控器來開跟關的家電

5）環迴立體聲音響

看電影聽DTS、Dolby Atoms才會開動的環迴立體聲音響，或是Soundbar設備，根據美國自然資源保護委員會的數據，單是插上電源在閒置備用，一年就會浪費10美元（約$78）電費。

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6）微波爐上的電子鐘

微波爐很多人家中都有一部，不過每天只用幾分鐘，如果沒有拔掉電源，原來一年埋單計數，也會浪費不少電力。

6）微波爐上的電子鐘

7）叉電器

將手機駁火牛充電充過夜，本身已經不妥當。如果用完叉電器後隨便駁在拖板上／插在電掣上，雖然方便卻會食更多電。

8）桌上電腦

有些桌上電腦就算關了機，USB仍然可以充電？這代表其火牛其實仍然在低功耗運作，再加上Router、電腦小喇叭，這些閒置電腦產品，單是駁在拖板上，閒置一年都會使你30美元電費（約$235）。

9）家用遊戲機

PS4﹑PS5﹑Xbox等家用遊戲主機，就算整天沒有開機，閒置一天待機的耗電量，竟足以為手機叉電兩次。

9）家用遊戲機

除了以上9種家電之外，有一種家電待機是也不能拔除插頭，那就是雪櫃。不過這並不代表使用雪櫃不能慳電，即睇消委會教路7大雪櫃慳電貼士👇👇