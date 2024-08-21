iPhone 16官網截圖流出?國行售￥5999起！機身顏色/晶片規格曝光｜9月Apple發布會將至，近日網上開始流傳不同的新iPhone概念圖及規格等。今日 X 用戶 Lakhwinder Singh 發布了多張疑似iPhone 16 官店網頁截圖，除了顏色、規格等，更重要是看到中國區售價由RMB￥5999 起！



iPhone 16系列國行售￥5999起！iPhone SE4 同步開售？

於上周六(21日) X 用戶 Lakhwinder Singh 分享了4張疑似是iPhone 16的宣傳圖片，從語言及價錢單位可推測應該是為中國市場做準備，更可以看到定價由RMB￥5999 (另有RMB￥250／24個月分期計劃)。除此之外畫面中可見iPhone 14／15 應該會減價繼續發售，另外更顯示有「新款 iPhone SE 」字樣，令人不禁猜測今次 9月Apple發布會，將同步推出傳聞中的 iPhone SE4。

(Lakhwinder Singh X戶口圖片)

在宣傳圖中可以見到iPhone 16的規格：

．6.1 吋顯示器

．鋁合金和玻璃機身

．側邊配備 Action 按鈕

．48MP 像素相機

．支援 Apple Vision Pro 影片拍攝

．搭載A18 晶片

另一張圖可見iPhone 16 Pro的規格：

．超廣角相機提升至 48MP像素

．採用超薄 4 棱鏡反射技術令進光量增加

．搭載 A18 Pro 晶片以強化 AI 運算能力

(Lakhwinder Singh X戶口圖片)

iPhone 16 5款顏色／iPhone 16 Pro 有4色

顏色方面，可以在圖中看到今次的iPhone 16將會有5款顏色，分別為黑、白、黃、粉紅及粉藍色，風格比較清新簡約。而另一張圖的圖中有4款三個鏡頭的iPhone，相信是iPhone 16 Pro的圖片，則有4款金屬顏色，分別為黑、白、金及藍等，格調比較成熟。

在圖中看到今次的iPhone 16將會有5款顏色，色占分別為黑、白、黃、粉紅及粉藍色，風格比較清新簡約。(Lakhwinder Singh)

另一張圖的圖中有4款三個鏡頭的iPhone，相信是iPhone 16 Pro的圖片，即有4款金屬顏色，分別為黑、白、金及藍等，格調比較成熟。(Lakhwinder Singh)

外型

至於外型方面，另一位爆料人「剎那數碼」也曾公開 iPhone 16 Pro 系列的邊框尺寸。消息指，iPhone 16 Pro 的螢幕邊框將纖細至 1.2mm，比起iPhone 15 Pro 的 1.71mm 和 iPhone 14 Pro 的 2.15mm 窄；更誇張的是，iPhone 16 Pro Max 的邊框更將只有 1.15mm。

iPhone 16 Pro Max

不過在今次的流出圖上，並未看見外界預測即將推出的16 Pro Max，根據多個爆料人的預測，Apple 今年推出的 iPhone 16 陣容仍維持四款機型，但旗艦級的 Pro 系列將升級螢幕尺寸。其中 iPhone 16 Pro 將從 6.1 吋放大至 6.3 吋，而 iPhone 16 Pro Max 螢幕尺寸則將從 6.7 吋提升至 6.9 吋，後者也將是 iPhone 有史以來最大螢幕規格。

從概念圖可以看出，在窄邊框的加持下，iPhone 16 Pro Max 的螢幕看上去更大（圖片來源：X@IceUniverse）

外界推測iPhone 16 Pro Max概念圖

+ 4

雖然與過往一樣，在Apple發布會之前都會有不少流出圖片，不過一天未到發布會，真正答案還有待確認，真正答案就等發布會時揭曉吧！

資料來源：X@Lakhwinder Singh, 9to5Mac