Apple｜3款Mac機今年內推出　Apple TV大小Mac Mini最有吸引力！

2024新Mac｜在2024年接近尾聲的時候，蘋果仍有多款新產品準備推出。根據最新的傳聞，蘋果計劃在今年內推出三款升級至M4處理器的Mac機型，這些包括MacBook Pro、Mac mini和iMac。此外，蘋果正開發一款尺寸超過30英吋的iMac，這款大型iMac目前仍處於開發階段，可能要到2025年或更晚才會正式推出。



MacBook Pro

Apple 計劃更新 14" 和16 " MacBook Pro，並搭載全新的 M4 處理器。M4 處理器基於 3 納米製程打造，預計在性能、耗能和 AI 處理方面有顯著提升。這些提升將通過一個更強大的神經引擎實現，這使得新 MacBook Pro 在處理 AI 任務時更加高效。可是，設計方面並不會有顯著變化，這次更新的重點將完全放在硬體上。

Mac mini

根據彭博社的 Mark Gurman 報導，新一代 Mac mini 將成為 Apple 有史以來最細小的電腦，接近 Apple TV 的尺寸，但機身會稍微厚一些。新版 Mac mini 將保留鋁合金機身設計，但將在整體大小上進一步縮小。將配備至少三個 USB-C 接口，以及一個 HDMI 接口接口。MacBook Pro 類似，Mac mini 也將跳過 M3 處理器，直接從 M2 升級到 M4，很大機會都是為了 Apple Intelligence。

24 "iMac

從 M3 處理器升級到 M4，雖然外觀設計預計不會有重大變化，但 M4 處理器將為這款桌上型電腦帶來更強大的性能和更高效的能耗表現。傳聞指，Apple 仍在開發一款配備mini-LED螢幕，尺寸超過 30" 的大型 iMac，但 30" iMac 預計不會在 2024 年推出，甚至可能要到 2025 年才會上市。

Apple 9 月發布會大多碼會推出 Mac 機，因此以上三 款 Mac 機預計會在 10～11 月推出。

資料來源：MacRumors