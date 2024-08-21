Bowers & Wilkins Pi8 Pi6 真無線藍牙耳機新作發表｜由Px8得獎團隊設計、線條靚聲更靚｜英國廠B&W今年動作連連，繼請到碧咸做代言人後，又重建Pi系列真無線藍牙耳機，新機100%「斬掉重鍊」，改由得獎頭帶式耳機Px8的團隊掌舵，推出外型及性能都令人耳目一新Bowers&Wilkins Pi8／Pi6 真無線藍牙耳機。



Pi8 承繼得獎機Px8血統｜外型性格均提升

先來講講取代Pi7系列的Pi8，從編號也可見這款機的定位再升一級，與頭戴式的Px8平排，成為真無線系列的龍頭作。外型設計更加似Px8，令整個Bowers & Wilkins 無線耳機系列更有統一感，經由人體工學re-design，流線設計配合全新設計的耳塞，貼合度超高戴得舒適，當然亦有利於提升ANC降噪能力。更重要的當然是新機已經由碧咸戴上耳拍了造型照，雖然我冇咸爺咁靚仔，但最少可以跟他用同款耳機了。

雖然我冇咸爺咁靚仔，但最少可以跟他用同款 Bowers & Wilkins Pi8耳機了。

性能方面，Pi8提升至藍牙5.4版本，而且耳機內置品牌重新設計的專屬 DAC、DSP 和放大器元件，更支援 aptX Lossless ，可傳輸 CD 鑑聽級 Hi-Fi 音質至耳機！改用原為Px8 而設計的高質量Carbon Cone 碳膜動圈單元，比起原有的圈鐵混合單元設計更省電、更纖幼，無論任何人都可以長時間配戴聽靚歌。自適應降噪功能亦進一步強化，加上專用app控制設定，相信用起來會比上代真無線耳機更順手、更可靠。

Bowers & Wilkins Pi8 其提供4款顏色：亮黑／亮白／午夜藍 / 翡翠綠

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一樣可以充電盒變身藍牙發射器

值得一提是Pi8 的智能充電盒，照舊獨家內置無線音頻發射技術，將它用USB-C 或 3.5mm 耳機線駁電腦及其他gadget，即可變身高清音樂發射器與Pi8直接連線，提升無線音質。

Pi8 的智能充電盒，照舊獨家內置無線音頻發射技術

Pi6 高階入門機｜性能直迫上代旗艦Pi7

上文提到Pi8取代了Pi7，而同步推出的新一代「入門機」Bowers & Wilkins Pi6 定位同樣是取代原有的入門系列Pi5，不過B&W就直接將上代頂配機Pi7的不少性能移植到Pi6，令他的性能直迫上代旗艦。機身設計概念與Pi8相約，不過物料就更輕身、配色更鮮豔，以吸引入門用家選購。它選用了 Qualcomm 最新 ANC 晶片，支援ANC降噪及通透模式。藍牙解碼同樣已升級至5.4版，支持24bit / 96kHz 高保真音訊的 AptX Adaptive 規格，而價錢就比Pi8更相宜。

同樣提供：4款顏色：亮黑／亮白／午夜藍 / 翡翠綠

Bowers & Wilkins Pi6同樣提供：4款顏色：亮黑／亮白／午夜藍 / 翡翠

Bowers & Wilkins Pi8 主動降噪真無線耳機規格一覽

支援藍牙編碼一覽：aptX Lossless／aptX Adaptive／aptX Classic／AAC／SBC

收音咪：每邊耳機內置 3 支通話／ANC 收音咪

單元：12mm 碳膜動圈單元

播放時數：6.5 小時（開啟 ANC ）、充電盒 13.5 小時

充電時間：2 小時／提供充電 15 分鐘使用 2 小時快充功能

防水能力：IP54（只限耳機）

配件：4 種不同尺寸耳塞（XS/S/M/L）、60cm USB-C to

USB-C 駁線、80cm USB-C to 3.5mm 駁線

體積：充電盒 65mm (w) x 29mm (d) x 52mm (h)

重量：耳機每邊 7g／充電盒 46g

顏色：亮黑／亮白／午夜藍 / 翡翠綠（9月發售）

售價：$3,380

Bowers & Wilkins Pi6 主動降噪真無線耳機規格一覽

支援藍牙編碼一覽：aptX Adaptive／aptX Classic／AAC／SBC

收音咪：每邊耳機內置 3 支通話／ANC 收音咪

單元：12mm 生物纖維動圈單元

播放時數：8 小時（開啟 ANC ）、充電盒 16 小時

充電時間：2 小時／提供充電 15 分鐘使用 2 小時快充功能

防水能力：IP54 （只限耳機）

配件：4 種不同尺寸耳塞（XS/S/M/L）、60cm USB-C to

USB-C 駁線

體積：充電盒 65mm（w）x 29mm (d) x 52mm (h)

重量：耳機每邊 7g／充電盒 46g

顏色：亮黑／亮白／午夜藍 / 翡翠綠

售價：$1,980 (預計於 9 月推出)

Bowers & Wilkins Hong Kong ：3900 0120