碧咸型戴B&W Px8旗艦藍牙耳機｜咸爺代言英格蘭殿堂級音響品牌

碧咸代言B&W英國音響品牌｜英國音響品牌 Bowers & Wilkins 與 萬人迷 David Beckham 碧咸攜手合作，有傳係會推出兼具時尚風格及高音質的新產品，不過暫時咸爺在廣告照中，就配戴住品牌最高級的藍牙耳機 Bowers & Wilkins Px8 ，立即來看看這部耳機的開箱文。



要技術有技術、要樣有樣｜碧咸聽波聽歌口味一致

碧咸在曼聯橫空出世前，英格蘭足球給人的印象高Q大腳、體力衝撞，得罪點講外型與監犯沒多大分別。但這個人以一己之力改變世人對足球的印像。他姿整愛美，常喜歡換髮型，落場後揸跑車、追女歌星。而且英格蘭7號絕非得個樣，球技也是一等一出色，更精通有如手術刀一樣的「七旋斬」傳中和罰球！難怪碧咸的出現，開始有女人為了睇靚仔而睇波，當年連梅姐梅艷芳也是他的fans。

碧咸型戴B&W Px8旗艦藍牙耳機

講究外型的碧咸，並非今時今日收錢代理才開始選用B&W，早在2010年左右，就不時有記者拍到他穿戴B&W的大耳機P5。他表示:「我多年來一直都是 Bowers & Wilkins 的粉絲，擁有過多款B&W的產品，本身就是fans，所以今次合作讓我很自豪。B&W在性能和設計兩方面都非常重視，這亦是我們合作一拍即合的原因。」

用料奢華造工講究

上圖中碧咸使用的P5無線耳機，已經是2014年的產品，今次廣告他就改用同系列的最高級型號 Bowers & Wilkins Px8。Px8 由外至內都能看出有份傳統音響廠對用料跟造工的堅持：表面看來設計很簡潔，其實一條簡單的曲型金屬耳機臂，其實使用了頂級壓鑄鋁金屬機殼及頭帶金屬臂，皮革頭帶及耳墊使用柔軟透氣的Nappa皮料，貼合度高、親膚且隔音出色。

B&W Px8 由外至內都能看出有份傳統喇叭音響廠對用料跟造工的堅持。（鍾世傑 攝）

柔軟透氣的Nappa 皮革頭帶及耳墊，耳墊很舒適不會覺得耳機很重。（鍾世傑 攝）

ANC主動降噪

全新研發的 40mm 碳纖維動圈單元，並加上6組收集環境聲的收音咪，低頻噪音通通飛走，雖然人聲並不會完全去除，但整體的ANC降噪能力不俗。軟件上亦明顯改善了除風噪干擾情況。

機身上有6組用來收集環境聲的收音咪，低頻噪音通通飛走。（鍾世傑 攝）

其他多款頭戴式耳機推薦

+ 4

電量十足夠長氣

電量方面可連續使用 30 小時，快充15 分鐘即能聽 7 小時，而記者就很喜歡它機面的實體鍵，4 枚按鍵操控直感又實在，尤其在這個冬天，戴手套都可以按到音量掣。比起花巧但難用的輕觸式設計更實用。

4枚按鍵操控直感又實在，冬天戴手套都可以按到音量掣。（鍾世傑 攝）

音色自然下潛深厚

音色方面，配DAP使用aptX Adaptive 編碼，聽 24bit 無損音樂時固然人聲清晰、低音強勁；記者甚麼嘗試將它當成一般有線耳機駁耳擴及player聽歌，會發現它的潛力還可更上一層樓，低音下潛深厚，三頻細節十足，人聲更通透，細節分析力高。

B&W Px8 音色自然下潛深厚（鍾世傑 攝）

B&W Px8 SPEC.

單元：40mm 全頻碳纖維動圈



無線連接：藍牙 5.2 ／ 支援AAC、SBC、aptX、aptX HD、aptX Adaptive



播放時間：30 小時（15 分鐘快速即可聽7 小時）



重量：320g



售價：$5,480（Bowers & Wilkins HK 2379 6422）

