幪面超人50週年紀念展香港站｜昭和/平成/令和三代同堂拉打迷必去

《幪面超人》由1971年誕生以來，昭和、平成、令和三代英雄一直陪住香港fans成長，由9月28日至11月24日，尖沙咀動漫文化基地 INCUBASE Arena 將舉辦《幪面超人 50 週年紀念展》，一個展全紀錄幪面超人系列的「榮光軌跡」更是本展覽的海外首站，fans真的要多多支持。



「陪伴你成長的幪面超人是誰？」

今次官方展覽的口號「陪伴你成長的幪面超人是誰？」展覽內容由昭和「榮光之10人」、去到小中興的Black及RX，以至古迦開始的「平成」、「新平成」二十騎士，以至令和的ZERO-ONE、SABER 及最新的GOTCHARD，身為「拉打粉絲」實在很難不入場支持屬於你成長過程中的那位英雄。

《幪面超人 50 週年紀念展》被喻為幪面超人史上最大規模展覽

柯南展香港站直擊｜1方法半價買飛．踢波飛車互動體驗7部電影情節

香港站增設原創展區

《幪面超人 50 週年紀念展》被喻為幪面超人史上最大規模展覽，由2022年名古屋開展，再到福岡、東京、鹿兒島巡迴展出，如今終於衝出日本，而海外首站就定於香港。香港站絕不因為移師海外而偷工減料，將忠實重現日本展覽內容： 1:1 立像、石之森先生的漫畫原稿複製本、電視劇道具及演員戲服複製品，以至幪面超人最重要的道具「變身腰帶」，都一一到齊。此外，香港站還加設了原創展區，有大量打卡位等你影相。看完展覽當然還有pop up store發售官方展覽商品及香港站特別版周邊。

平成十騎結集（日本展覽圖片）

《幪面超人50週年紀念展》香港站

日期：2024 年 9 月 28 日至 11 月 24 日

地點：INCUBASE Arena

地址：香港尖沙咀廣東道 30 號 Anima Tokyo 1/F

