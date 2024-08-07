名偵探柯南展香港站直擊｜1方法半價買飛．柯南上身互動體驗踢波飛車｜《名偵探柯南》日本長青推理冒險動漫，即日起在尖沙咀舉行《名偵探柯南The MOVIE 展～銀幕回顧錄～》香港站互動展覽，這活動在日本及台灣均大受歡迎，記者入內試玩覺得比一般動畫主題展更具玩樂跟互動元素，當然還有Pop Up Store買展覽限定／新電影精品。



不只看原畫．滿滿的互動元素

記者自己並不討厭在動漫主題展看靜態的原畫展覽，但如果動／靜雙方面能夠取得平衡，當然更皆大歡喜啦！今次《名偵探柯南The MOVIE 展～銀幕回顧錄～》就好識玩了，劈頭先來睇串燒動畫回顧多年來的柯南劇場版作品，更精選了7部人氣劇場版，將劇情化身為互動game，喚醒粉絲的電影回憶！

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名偵探柯南展7月香港開幕｜$88打卡7大電影場景、1個方法半價買飛

名偵探柯南:100萬美元的五稜星影評｜喜劇武打精采如全盛期港產片

真相只得一個！（鍾世傑 攝）

青山剛昌親筆畫

劇場版串燒回顧短片不能拍照，但旁邊就有作者青山剛昌親筆畫的柯南色紙，以及各位聲優的簽名板。

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右起：作者青山剛昌親筆畫的柯南色紙，以及各位聲優的簽名板。（鍾世傑 攝）

引爆摩天樓｜與柯南合照打卡

入場首先會見到一個1：1角色3D立像打卡位，《引爆摩天樓》爆炸場景由一道門分隔左右兩邊，其中一邊是柯南，你可以坐在對面，跟柯南來一張合照打卡。

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作品介紹：《引爆摩天樓》（1997年）本作是《名偵探柯南》第一部劇場版動畫，柯南對抗炸彈狂徒，最後小蘭被困在被炸而變形的大門另一邊，柯南以變聲器用新一的聲音指示小蘭拆彈。而打卡位就是想重現這個名場面。



《引爆摩天樓》

零的執行人｜體感飛車追逐

《零的執行人》體驗區，原來是體驗身處一部失控狂飆的車廂，雖然玩家沒甚麼可以控制，但走入超長的車廂型展區後，就可以feel到狂風打面、地板震盪，以及動種聲光效果，好不有趣。試完你就會想，永遠不要跟柯南、金田一等「漫畫名偵探」同車同機，分分鐘命仔都冇埋。

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《零的執行人》，原來是體驗身處一部失控狂飆的車廂。（鍾世傑 攝）

作品介紹：《零的執行人》（2018年）以人氣角色安室透為主軸，為調查東京峯會會場大規模爆炸案，柯南與公安警察從正面發生衝突，本作連續6星期成為日本票房冠軍！此互動體驗區，旨在重現電影中一場在狂風中的飛車追逐戰。



《零的執行人》

純黑的惡夢｜快去救安室呀！

另一個打卡位來自2016年作品《純黑的惡夢》，故事講述神秘女間諜入侵國家公安委員會警察廳，想偷取各國臥底名單機密資料。安室在追查事件期間，被神第組織成員琴酒拘禁，這一個打卡位，就是想重現安室被處置前的一幕。

《純黑的惡夢》

異次元的狙擊手｜射個靚波

《異次元的狙擊手》足球互動體驗好搞笑，不玩不知柯南開動他的增強腳力波鞋後，足球射門力量比《足球小將》大空翼更強勁，一球可以射上鈴木塔（劇中Tokyo Skytree的化名）。

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搞笑又誇張的《異次元的狙擊手》足球互動體驗。（鍾世傑 攝）

作品介紹：《異次元的狙擊手》（2014年）《柯南》漫畫20週年紀念作品，第18部講述了柯南一行人遭遇到與美軍特種部隊海豹突擊隊有關的狙擊案的故事，知名角色赤井秀一亦有出場。遊戲是重現柯南以腳力增強鞋及噴射滑板，跳上半空踢出足球，以閃光彈影響狙擊手殺人的一幕。



《往天國的倒數計時》／《唐紅的戀歌》｜搞笑「駕駛」體驗

《往天國的倒數計時》及《唐紅的戀歌》不約而同都是跟「駕駛」有關，不過就並不是真的駕駛game，《往天國的倒數計時》要心中倒數30秒並準時踏煞車；而《唐紅的戀歌》則扮演與工藤新一齊名的高中生偵探服部平次駕駛越野電單車。

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作品介紹：《往天國的倒數計時》（2001年），故事講述柯南解決圍繞300公尺高科技摩天大樓的一場連環殺人案件。故事中會解釋重要角色灰原哀的真正身份，更要面對當初逼迫工藤新一喝下毒藥的兇手——黑衣組織。



《往天國的倒數計時》

作品介紹：《唐紅的戀歌》（2017年），第21部《名偵探柯南》劇場版，講述江戶川柯南一行人前往大阪時遇上的事件，在日本的總票房為68.9億日幣，是當年《名偵探柯南》系列電影票房最高的一部。「西之名偵探」服部在片中大展身手，而體感遊戲則是重現他駕駛越影電單車的場面。



《唐紅的戀歌》

紺青之拳｜與怪盜基德大鬥法

記者自己就最喜歡《紺青之拳》遊戲，可最多3人合作，以拳頭打飛怪盜基德以啤牌槍發射出來的「賭神飛牌」。

《紺青之拳》遊戲可最多3人合作，以拳頭打飛怪盜基德的「賭神飛啤牌」。（鍾世傑 攝）

作品介紹：《紺青之拳》（2019年），平成時代上映的最後一部柯南劇場版，據說在十九世紀末世間最大的藍寶石「紺青之拳」與海盜船一同沉入新加坡海域，被新加坡富豪陳仲翰成功打撈。柯南以新身份「亞瑟・平井」，與怪盜基德鬥智鬥力。



玩完high完之後，就可以走入「銀光幕後台」展覽區睇電影設定資料展。

入場「戲肉」買買買

最後就到「戲肉」pop up store，此處分成兩部份，頭一part發售與台灣／日本展覽相同的會場限定紀念精品，記者最感興趣是多部劇場版的主題tee。另外還有最新電影《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》的主題店，發售相關的新品。

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名偵探柯南展香港站 Pop Up Store 實況。（鍾世傑 攝）

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1個方法半價買飛

《名偵探柯南The MOVIE 展～銀幕回顧錄～》有多種不同內容的入場券，特定門票加送紀念卡及電影膠捲風書籤，上01Space仲有方法半價購買門票，Fans即刻bookmark定連結、夠鐘就出手搶飛！7.9前搶購76折早鳥價門票

《名偵探柯南The MOVIE 展～銀幕回顧錄～》香港站



日期：2024.07.10 WED ~ 2024.09.01 SUN

地點：香港尖沙咀廣東道30號 AnimaTokyo 1樓 INCUBASE Arena

時間：10:00至22:00 建議最後入場時間 21:00

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展期價格：7月10日起發售

展期特典票： HK$138/套 (展期特典票包含 2 張特別紀念卡，共 4 款設計，隨機送出。) *(7月22日後進場才可獲得一款特典套票)

展期單人票：HK$110/張

展期學生門票 / 優惠票：HK$88/張 （入場需持有有效學生證正本作實）

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