滾筒洗衣機不能用洗衣袋？｜滾筒洗衣機相對直立式洗衣機更省水，清潔衣物時比較溫和，因此成為許多家庭的首選。然而，儘管滾筒洗衣機具備許多優勢，但在使用時仍有需要注意的禁忌，包括原來不應該使用洗衣袋，否則可能會導致洗衣機損壞。



很多人會認為，當清洗一些比較怕因洗衣過程被扯壞的衣服時，就應該使用洗衣袋，避免洗滌過程中的摩擦拉扯導致損壞。但原來這種做法在滾筒洗衣機中並不適用，甚至可能適得其反。

滾筒洗衣機的洗滌原理與直立式洗衣機不同，通過滾筒內部的旋轉和拍打作用來達到清潔效果。衣物在滾筒中隨著滾動的運動進行自然拍打，從而達到洗滌的目的。這種方式使得衣物之間不易糾結，摩擦也相對減少，因此不需要特別使用洗衣袋來保護衣物。

而且，滾筒洗衣機本身的設計已經考慮到了如何在清潔的同時保護衣物，所以一般的衣物放入滾筒直接洗滌即可，不必太擔心會損壞。

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如果執意在滾筒洗衣機中使用洗衣袋，可能會導致滾筒內的平衡被破壞，進而影響到洗衣機的轉速和滾動過程，反而有可能會影響洗衣機的正常運作。這樣一來，不僅清潔效果會大打折扣，洗衣機還可能因為不平衡而發生晃動，甚至發出異常噪音，長期下來對洗衣機的使用壽命也會有負面影響。