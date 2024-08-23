《黑神話：悟空》在全球爆紅，Steam 在線人數打爆單機遊戲記錄，超過 235 萬人。可是，作為中國廠商自家出品的首款 3A 大作，內地竟出現了多款翻版軟件，甚至出現「正義盜版」。



幾十蚊買 $300 大作

以今時今日 3A 大作的定價來說，《黑神話：悟空》$298（人民幣268）的定價絕對稱得上佛心。可是在內地的網購平台搜尋，不難發現很多以 20～50 人民幣出售的遊戲。標榜「可以玩」、「正版cdk」、「離線版」等關鍵字。

這類比正價便宜很多的軟件，有機會是鑽 Steam 平台漏洞，以離線登入及家庭共享的方式運作，或者是盜用信用卡買來，因此極度不建議玩家購買，Steam 帳號有機會因共享被駭入。

「正義盜版」

另外，內地網購平台竟出現了被稱作「正義盜版」的軟件。有網民分享，網上流傳一份 150GB 的《黑神話：悟空》「安裝包」，解壓後其實是 86版《西遊記》電視劇，給打算下載盜版的玩家埋下陷阱。

更搞笑的是，中國澎湃新聞實測一款售價 1 仙人民幣的《黑神話：悟空》，下載後的確能進入遊戲，不過會出現嚴重 lag 機、按鍵失靈問題，更會在遊玩彈出「程序出現故障」、「無效輸入設置」等問題。最精彩的部分是，會彈出各大平台買正版《黑神話：悟空》的連結，並在畫面上留低一句叫人不要玩翻版的吐槽。

（圖片來源：中國澎湃新聞）

資料來源：中國澎湃新聞